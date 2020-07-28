Çinli teknoloji markası Oppo yeni akıllı telefon modeli Oppo A91'i Türkiye'de pazara sundu. 48 MP ultra geniş açılı makro dörtlü kamera ile donatılan Oppo A91'de ön ve arka kameralar tarafından desteklenen yapay zeka güzelleştirme teknolojisi bulunuyor.
Telefonda yer alan 137 yüz veri noktasına dayanan güzelleştirme efekti, bir grup fotoğrafında 4 kişiye kadar kişisel güzelleştirme yapmaya olanak sağlıyor. Elektronik Görüntü Stabilizasyon özelliği ve sallanmaya karşı iç jiroskop özelliği bulunan A91, hareketli ve sallantılı koşullardaki çekimlerde daha temiz ve istikrarlı görüntüler sunuyor.
GİZLİ PARMAK İZLİ KİLİT AÇMA ÖZELLİĞİ
Android 9 tabanlı işletim sistemiyle gelen Oppo A91'de ayrıca gizli parmak izli kilit açma özelliği bulunuyor. Işığa duyarlı Ekran İçi Parmak İzi 3.0 uygulamasıyla telefon, 0.32 saniyede açılabiliyor. Oppo A91'in Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 4099 TL olarak açıklandı. Oppo A91'in teknik özellikleri ise şöyle:
A91 Teknik Özellikleri
A91
Ekran
6.4 inç
Ekran Çözünürlüğü
2400 x 1080
İşlemci
MediaTek Helio P70
Bellek
8 GB
Dahili Depolama
128 GB
Kamera
48 MP Ana Kamera
8 MP Ultra Geniş Açı
2 MP Derinlik
2 MP Siyah Beyaz
Ön Kamera
16 MP
Pil
4025mAh
İşletim Sistemi
Android 9 tabanlı ColorOS 6.1.2
Yükseklik x Genişlik x Kalınlık
160.2 mm x 73.3 mm x 7.9 mm
Ağırlık
172 gr
Renk
Işıltılı Siyah, Çarpıcı Mavi
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