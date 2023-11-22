Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.019,46 %-0,34
        DOLAR 28,8282 %0,14
        EURO 31,4243 %-0,07
        ALTIN 1.856,32 %0,35
        FAİZ 40,61 %0,45
        GÜMÜŞ GRAM 22,15 %0,56
        BITCOIN 36.740,00 %-0,27
        GBP/TRY 36,1150 %-0,01
        EUR/USD 1,0901 %-0,10
        BRENT 81,91 %-0,65
        ÇEYREK ALTIN 3.035,08 %0,35
        Haberler Ekonomi Teknoloji OpenAI'da CEO krizi çözüldü - Teknoloji Haberleri

        OpenAI'da CEO krizi çözüldü

        Yapay zeka şirketi OpenAI geçen hafta görevden alınan CEO'su Sam Altman ile göreve dönmesi yönünde anlaşmaya vardığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 10:02 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        OpenAI'da CEO krizi çözüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'da geçen hafta başlayan CEO krizi çözüldü. Firma, geçen cuma yönetim kurulu tarafından görevden alınan CEO Sam Altman ile görevine dönmesi yönünde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

        OpenAI tarafından Twitter (X) hesabında yapılan açıklamada şirketin yeni yönetim kurulu başkanının Bret Taylor olacağı, Larry Summers ve Adam D'angelo'nun da yönetim kurulunda yer alacağı belirtildi.

        OpenAI CEO'su görevden alındı
        OpenAI CEO'su görevden alındı

        Sam Altman da yine X hesabından yaptığı açıklamada OpenAI'ı sevdiğini ve son günlerde yaptığı her şeyi ekibine ve misyonlarına yarar sağlamak için yaptığını belirtti. Altman açıklamasında "Yeni yönetim ve (Microsoft CEO'su) Satya'nın desteğiyle OpenAI'a dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

        REKLAM
        Microsoft, OpenAl'dan istifa etmeyi düşünenleri işe alacak
        Microsoft, OpenAl'dan istifa etmeyi düşünenleri işe alacak

        Bu kararın ardından OpenAI'a bugüne kadar 10 milyar doların üzerinde yatırım yapan Microsoft'un CEO'su Satya Nadella'nın davetiyle Sam Altman yazılım devine katılmaya karar verdi. OpenAI ise Emmet Shear'ı geçici CEO olarak ilan etti.

        Teknoloji dünyası genel olarak OpenAI yönetiminin kararına tepki gösterirken özellikle, firmanın çalışanları da Altman'ın ayrılışı sonrası istifalarını vermeye başlamıştı. Nadella da OpenAI'da yönetim yapısının değişmesi gerektiği yönünde açıklamada bulundu.

        GREG BROCKMAN: GERİ DÖNDÜK

        Sam Altman'ın kovulması ile birlikte OpenAI'dan istifa eden yöneticilerden olan Greg Brockman, sosyal medya hesabı üzerinden, "Geri döndük" sözleriyle bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta diğer çalışanların da bu dönüşten kaynaklanan mutluluğu yüzlerinden okunuyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Döviz getiren şirketlere ek vergi indirimi
        Döviz getiren şirketlere ek vergi indirimi
        "Kazanmak için yaratılmış"
        "Kazanmak için yaratılmış"
        2.8 milyon TL değerinde altın ve döviz... Suudi vatandaşı dolandırdılar!
        2.8 milyon TL değerinde altın ve döviz... Suudi vatandaşı dolandırdılar!
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        270 kiloluk alem 4 parça olarak indirilecek
        270 kiloluk alem 4 parça olarak indirilecek
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        Çocuklara grip aşısı uyarısı!
        Çocuklara grip aşısı uyarısı!
        Feci kazada bir aile yok oldu! 4 ölü, 1 ağır yaralı
        Feci kazada bir aile yok oldu! 4 ölü, 1 ağır yaralı
        Habertürk Anasayfa