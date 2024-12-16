Alman otomobil üreticisi Opel’in yeni şimşek logosunun ilk temsilcisi olan Frontera, 2025 yılının ilkbahar aylarında Türkiye’de satışa sunulacak.

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En başından itibaren elektrikli motor seçeneği ile bayilerde yerini alacak yeni Frontera'da 48V hibrit teknolojisine sahip versiyon da tercih edilebilecek.

Opel Frontera'nın ilk nesli, off-road odaklı bir SUV olarak 1992'den 2004'e kadar yollarda kalmıştı.

Frontera adı 20 yıl sonra geri dönerken, otomobilin yeni neslinde ise öncüsünü hatırlatan bir detay bulunmuyor. B-SUV segmentinde yer alan otomobil, Stellantis'in diğer markaları Citroen ve Fiat'ın aynı segmentteki modelleri ile teknoloji ve platform kardeşliği yapıyor. SORUMLULUK BİR TÜRK'E AİT Tüm dünyaya Mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen bir etkinlik ile tanıtılan yeni Frontera'nın Avrupa lansmanı ise önceki günlerde İspanya'nın Mayorka adasında yapıldı.

Mayorka'daki lansmanda, son dönemde Avrupalı otomotiv markalarında üst düzey görevler almaya başlayan bir başka Türk yönetici ile daha tanıştık. Frontera Ürün Müdürü Özgecan Özdemir sorularımızı yanıtladı. Frontera'dan sorumlu Ürün Müdürü olarak Opel'in Rüsselsheim'daki Genel Merkezi'nde çalışan Özgecan Özdemir, uluslararası basına otomobilin sunumunu yaptı. ODTÜ mezunu bir mühendis olan Özdemir, 10 yıldan fazladır Almanya'da yaşıyor ve General Motors zamanından bu yana Opel'de farklı pozisyonlarda görev alıyor. Özdemir, 2022'den beri Crossland modelinin, Frontera'nın bu modelin yerini almasından itibaren de Frontera'dan sorumlu Ürün Müdürü olarak çalışıyor. Dolayısı ile, yeni Frontera'nın donanım paketleri, pazardaki konumlandırması ve fiyat seviyesi gibi detaylar Özgecan Özdemir'in başında olduğu ekip tarafından belirleniyor.

Frontera'nın en yüksek satış adetlerine ulaşacağı pazarlardan birinin Türkiye olacağını söyleyen Özdemir, fabrikadan çıkan ilk otomobillerin de aralarında Türkiye'nin olduğu ülkelere gönderileceğini belirtti. ORTA KONSOLDA 'KAYIŞ' İLE GELİYOR Frontera'nın kabin içindeki detaylar ile devam edecek olursak, otomobilin kokpitinde markanın diğer modellerinden de izler görülüyor. REKLAM İki adet 10 inçlik ekrana sahip yeni nesil bilgi-eğlence sistemiyle sunulan dijital kokpit kokpitin ana unsurunu oluştururken, ön koltuklarda bulunan ve omurilik üzerindeki baskıyı alan patentli özellik de aracın yenilikleri arasında bulunuyor.

Genellikle ön bölümde yer bulamayan tablet gibi büyük cihazların, esnek bir kayış sayesinde orta konsolda saklanabilmesi de farklı bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. 7 KİŞİYE KADAR OTURMA DÜZENİ Öte yandan, yeni Frontera 4.380 mm uzunluğa, 1.795 mm genişliğe ve 1.627 mm yüksekliğe sahip. Otomobilin arka koltukları dik haldeyken 460 litrenin üzerinde olan bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1.600 litreye kadar yükseliyor. Otomobil, isteğe bağlı tavan rayları sayesinde 240 kilograma kadar sabit tavan yükünü taşıyabiliyor.

İlk etapta 5 kişilik oturma düzeni ile satışa sunulacak Frontera'da, 7 kişilik seçenek de ileride seriye eklenecek. TEK ŞARJ İLE 300 KM MENZİL Frontera'da, tamamen elektrikli versiyonun yanı sıra 48V hibrit teknolojisine ve sahip versiyonlar da isteğe bağlı tercih edilebilecek. 83 kW (113 HP) güç üreten yüzde 100 elektrikli versiyonda, 44 kWs kapasiteli batarya görev yapıyor. REKLAM Elektrikli versiyon ilk etapta 305 kilometre menzil sunan seçenek ile satışa sunulacak. Bu seçenekte araç elektronik olarak sınırlandırılmış 140 km/s azami hıza ulaşıyor. İlerleyen dönemde 400 kilometre yol gidebilen 'uzun menzilli' versiyon da satışa sunulacak.

48 volt hibrit teknolojisine sahip versiyon ise 100 kW (136 HP) güç üretiyor. Sistem, 1.2 litrelik benzinli motor, 21 kW (28 HP) güç üreten elektrik motoru ve elektrikli 6 ileri çift kavramalı şanzımandan oluşuyor. 230 Nm maksimum torka sahip olan hibrit Frontera, 0'dan 100 km/s hıza 9.0 saniyede ulaşıyor. Modelin azami hızı ise 190 km/s olarak açıklanıyor.