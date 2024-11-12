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        Haberler Ekonomi Enerji OPEC, küresel petrol talebi öngörüsünü aşağı yönlü revize etti - Enerji Haberleri

        OPEC, küresel petrol talebi öngörüsünü aşağı yönlü revize etti

        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) bu yıl için küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü bir önceki tahminine göre günlük 107 bin varil aşağı yönlü revize etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 15:41 Güncelleme: 12.11.2024 - 15:41
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        OPEC, küresel petrol talebi öngörüsünü aşağı yönlü revize etti
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        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) küresel petrol talebi tahminini dördüncü ayda da düşürdü. Küresel petrol talebi öngörüsü bir önceki tahminine göre günlük 107 bin varil aşağı yönlü revize edildi.

        OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, ekimde ham petrol üretiminin en fazla arttığı ülke Libya, en çok düştüğü ülke ise İran oldu.

        Libya'da üretim günlük 556 bin varil artarak 1 milyon 96 bin varile yükseldi. İran'da ise 68 bin varil azalarak 3 milyon 259 bin varile geriledi.

        Aynı dönemde, grubun en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan'da üretim günlük 4 bin varil artarak 8 milyon 968 bin varil oldu.

        OPEC'in ham petrol üretimi ekimde önceki aya göre günlük 466 bin varil artarak 26 milyon 530 bin varile çıktı.

        Bu dönemde, küresel petrol sondaj kule sayısı 4 artarak 1825 oldu. OPEC ülkelerinin sondaj kule sayısı 5 azalarak 436'ya düştü.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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