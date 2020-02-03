Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK),enflasyon hesaplamasında dikkate aldığı ürünlerin listesinde, teknoloji pazarını da yakından ilgilendiren bir güncellemeye gitti.

Buna göre 2005 yılından bu yana enflasyon sepetinde yer alan “fotoğraf makinesi” 2020 yılı başı itibariyle artık enflasyon sepetinden çıkarıldı.

Son yıllarda özellikle akıllı telefonların gelişen kamera sistemleri ile son tüketicilerin temel teknoloji ürünü olmaktan çıkan fotoğraf makinesi pazarı daha çok profesyonel cihazlara odaklanmıştı.

TÜİK ENFLASYON SEPETİNİ GÜNCELLEDİ

TÜİK’in Tüketici Madde Fiyatları veri tabanında 2005-2019 yılları arasında yer alan fotoğraf makinesi kategorisine bakıldığında, özellikle pazarda 2017 yılından bu yana gözlenen orta seviyeden profesyonel seviyeye yöneliş ile birlikte fiyatlar da yükselişe geçmişti.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre 2016 yılının Aralık ayında TÜİK verilerine göre 454 TL olan Türkiye genelindeki ortalama fotoğraf makinesi fiyatı, 2019 yılının Aralık ayında 1245 TL’ye çıkmıştı. 2018 yılında yüzde 17 artan fotoğraf makinesi fiyatı, 2019 yılında ise yüzde 6 düştü.

TÜİK'e göre fotoğraf makinesi fiyatları (Aralık ayı itibariyle)

Yıl Fiyat (TL) 2005 339 2006 367 2007 310 2008 262 2009 312 2010 318 2011 351 2012 353 2013 244 2014 242 2015 308 2016 454 2017 1,132 2018 1,326 2019 1,245

Pazar araştırma kuruluşu GfK’nın Tüketici Teknolojisi Ürünleri Pazarı (TEMAX) verileri de Türkiye’de toplam teknoloji pazarı büyürken, fotoğraf makinesinin yıldan yıla küçüldüğünü gözler önüne seriyor.

TEMAX verilerine göre Türkiye’de 2019 yılının üçüncü çeyreğinde fotoğraf makinesinin yer aldığı görüntüleme sektöründeki satışların hacmi 17 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu rakam 2018 yılının aynı döneminde ise 22 milyon TL seviyesindeydi. Diğer bir deyişle Türkiye’de fotoğraf makinelerine harcanan toplam tutar, bir yılda yüzde 23 azaldı.

PAZARIN YÜZDE 86'SI GİTTİ

İlk 9 aylık veriler karşılaştırıldığında da pazarın büyüklüğü, yüzde 19’luk küçülmeyle, 55 milyon TL’ye geriledi. Çeyrek bazında 17 milyon TL’ye kadar küçülen fotoğraf makinesi pazarı 2016 yılının ikinci çeyreğinde 33 milyon TL büyüklüğündeydi.

Bu rakamlar dikkate alındığında fotoğraf makinesi pazarı son 3 yılda yüzde 50 civarında daraldı. Son 6 yıla bakıldığında ise 2013 yılında 120 milyon TL’lerde olan pazardaki üç aylık toplam satış hacminde yüzde 86’lık bir kayıp yaşandı.