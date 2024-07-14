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        Haberler Dünyadan Ölümlü set kazasında suçsuz bulunan Alec Baldwin'in ilk sözleri - Magazin haberleri

        Ölümlü set kazasında suçsuz bulunan Alec Baldwin'in ilk sözleri

        Film setinde ölümlü kazada 'kasıtsız adam öldürme' suçuyla yargılanan Alec Baldwin, hakkındaki suçlamaların düşürülmesinin ardından ilk mesajını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 11:06 Güncelleme: 14.07.2024 - 11:06
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        • 1

          Başrolünde yer aldığı ve yapımcısı olduğu 'Rust' filminin üç yıl önceki setinde, kullandığı tabancanın ateş alması sonucu, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan Alec Baldwin'in davası önceki gün sona erdi. 'Kasıtsız adam öldürme' suçuyla yargılanan oyuncu hakkındaki suçlamalar düşürüldü.

        • 2

          KARAR SONRASI GÖZYAŞLARI

          ABD'nin New Mexico eyaletinde hâkim karşısına çıkan ve karar açıklandıktan sonra gözyaşlarına boğulan 66 yaşındaki oyuncu, yargılama sonrası ilk açıklamasını dün yaptı.

        • 3

          Alec Baldwin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şunları yazdı: Şu anda bana destek olan o kadar çok insan var ki, hepsine teşekkür ediyorum. Hepiniz, aileme karşı gösterdiğiniz nezaketi ne kadar takdir ettiğimi asla bilemezsiniz.

          Alec Baldwin'e mesajının ardından binlerce destek yorumu yağdı.

        • 4

          Ünlü oyuncu, normal hayatına döndüğünü dün gece yaptığı bir film tavsiyesiyle de göstermiş oldu. Alec Baldwin, 2024 yapımı belgesel film, 'Skywalkers: A Love Story'yi izlemelerini takipçilerine tavsiye etti.

        • 5

          SİLAH SORUMLUSU SUÇLU BULUNMUŞTU

          21 Ekim 2021'de gerçekleşen set kazasında Alec Baldwin, rolüne çalıştığı sırada elindeki silahı ateşlemiş, merminin isabet ettiği görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmiş, yönetmen Joel Souza ise yaralanmıştı.

          Film setinde silahlardan sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed, olaydaki rolü nedeniyle mart ayında 'adam öldürme' suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı.

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