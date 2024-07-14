Ölümlü set kazasında suçsuz bulunan Alec Baldwin'in ilk sözleri

Alec Baldwin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şunları yazdı: Şu anda bana destek olan o kadar çok insan var ki, hepsine teşekkür ediyorum. Hepiniz, aileme karşı gösterdiğiniz nezaketi ne kadar takdir ettiğimi asla bilemezsiniz.

Alec Baldwin'e mesajının ardından binlerce destek yorumu yağdı.