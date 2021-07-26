Tokyo Olimpiyatları'nda sporcular hem kendilerini hem de ülkelerini gururlandırmak için kıyasıya bir mücadele veriyor. Olimpiyatlar boyunca sporculara altın, gümüş ve bronz olarak 900'ü aşkın madalya verilecek. Peki bu madalyaların değeri ne kadar?

Elbette madalyaların manevi değerini ve getirdiği prestiji ölçmek mümkün değil. Ancak madalyaların içlerinde kullanılan malzemelerin toplam maliyeti hesaplanabilir.

Öncelikle altın madalyanın isminin tam olarak içeriğini yansıtmadığını belirtmek gerekiyor. Örneğin altın madalya gümüş üzerine altın kaplama olarak üretiliyor. Toplam ağırlığı 556 gram olan altın madalyanın sadece 6 gramı altından oluşuyor. Kalanı ise gümüş. Mevcut fiyatlarla altın madalyanın toplam maliyeti işçilik hariç 792 dolar oluyor.

GÜMÜŞ MADALYA GERÇEKTEN GÜMÜŞ

Gümüş madalya ise 550 gram saf gümüşten oluşuyor. Bu da 445 dolara denk geliyor.

Bronz madalya ise yüzde 95 bakır ve yüzde 5 çinkodan oluşuyor. Bu da 450 gram ağırlığındaki bronz madalyanın maliyetini 4.1 dolara getiriyor.