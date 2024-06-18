Olimpiyat Oyunları ne zaman başlıyor, kaç üye katılıyor? 2024 Paris Olimpiyatları tarihi
Olimpiyat Oyunları için geri sayım başladı. Üçüncü kez Paris ev sahipliğinde oynanacak olan Olimpiyatlar için Türkiye'den de sporcular katılım gösterecek. Milyonlarca seyircinin takip edeceği Paris Olimpiyatları tarihi merak ediliyor. Peki Olimpiyat Oyunları ne zaman başlıyor, kaç üye katılıyor?
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Fransa’nın başkenti Paris’te oynanacak olan Olimpiyat Oyunları için heyecan dorukta. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından yapılan açıklamada, 33. Olimpiyat Oyunları için düzenlenen geleneksel meşale yakma töreni geçtiğimiz ay Yunanistan'daki Olympia Antik Kenti'nde gerçekleşmişti. İşte 2024 Paris Olimpiyat Oyunları tarihi ve tüm yarışılacak spor branşları
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PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI NE ZAMAN?
Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Olimpiyat açılışı 26 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de olacak.
SPORCULAR EYFEL KULESİ'NDEN ORJİNAL BİR PARÇAYI GÖĞSÜNDE TAŞIYACAK
Olipiyatlarda madalya kazanan sporcular Paris'ten bir parçayı da yanlarında götürebilecek.
Eyfel Kulesi'nin tadilatı sırasında değiştirilen parçalar sporcuların boyunlarına asılacak altın, gümüş ve bronz madalyanın içine yerleştirildi. Böylelikle madalya alan sporcular, Eyfel Kulesi'nden orijinal bir parçayı göğsünde taşıyacak.
Madalyaların ortasına yerleştirilen demir parçalarının her biri 18 gram ağırlığında olacak.
2024 Olimpiyatları kapsamında yarışılacak spor branşları şöyle:
3x3 Basketbol
Atıcılık
Atletizm
Badminton
Basketbol
Binicilik (At Terbiyesi)
Binicilik (Engel Atlama)
Binicilik (Üç Günlük Yarışma)
Bisiklet (BMX Freestyle)
Bisiklet (BMX Racing)
Bisiklet (Dağ Bisikleti)
Bisiklet (Salon Bisikleti)
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Bisiklet (Yol Bisikleti)
Boks
Break Dans
Cimnastik (Artistik)
Cimnastik (Ritmik)
Cimnastik (Trampolin)
Eskrim
Futbol
Golf
Güreş
Halter
Hentbol
Hokey
Judo
Kano (Slalom)
Kano (Sprint)
Kaykay
Kürek
Masa Tenisi
Modern Pentatlon
Okçuluk
Plaj voleybolu
Ragbi (7'li)
Spor Tırmanışı (Lead-Boulder)
Spor Tırmanış (Sürat)
Sörf
Taekwondo
Tenis
Triatlon
Voleybol
Yelken
Su Sporları (Artistik Yüzme)
Su Sporları (Yüzme)
Su Sporları (Atlama)
Su Sporları (Maraton)
Su Sporları (Sutopu)
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PARİS OLİMPİYATLARINA KAÇ ÜLKE KATILIYOR?
Bu sene olimpiyat oyunlarında toplamda 206 ülke ve yaklaşık 10 bin 500 sporcu katılım sağlayacak.
306 madalya yarışı ve 35 yarışma tesisi düzenlenecek. Öte yandan ilk kez maraton yarışı halk katılımına açık olacak.
PARİS OLİMPİYATLARI’NA TÜRKİYE’DEN KAÇ SPORCU KATILACAK?
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin sitesinde yer alan ve 15 Nisan'da güncellenen listeye göre, Türkiye Paris 2024'e 55 sporcuyla katılmayı garantiledi. Haziran ayına kadar sürecek kota müsabakalarında olimpiyata katılım gösterecek Türk sporcu sayısının artması bekleniyor.
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