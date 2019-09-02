02 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Okul taksitleri, servis ücretleri, kırtasiye giderleri derken yıllık eğitim masrafı aileleri krediye yöneltiyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılı açıklanan yeni ücretlerdeki artış, velilerin kredi başvurularına yönelimini artırdı. Eğitim masraflarını kolay bir şekilde karşılamak için yeni faiz oranlarından faydalanan aileler, bankaların sunduğu avantajları değerlendirmeye aldı.
EĞİTİM KREDİSİNDE GERİ ÖDEMELER 60 AYA KADAR VADE İMKANI SUNUYOR
Eğitim kredilerinde alınabilecek üst limit, bankadan bankaya değişiklik gösterse de tüm bankalarda 60 aya kadar vadelendirme yapılabiliyor. Tüm bankaların güncel kredi faiz oranları ile hesaplama yapan Hangikredi.com’un yaptığı örnek hesaplamaya göre şu an en avantajlı oran olan yüzde 1,29 oranıyla 36 ay vadeli 10 bin TL kredi çektiğinizde aylık 364,42 TL’lik geri ödemelerle kredi ödenebiliyor.
Öne çıkan kredi seçenekleri ise; 10 bin TL yüzde 1,29 faiz oranıyla 36 ay vadeli aylık 364,42 TL taksitle toplam geri ödemesi 13 bin 169 TL, yüzde 1,49 faiz oranıyla 20 bin TL, 48 ay vadeli aylık 624,23 TL taksitle, toplam geri ödemesi 30 bin 63 TL, yüzde 1,75 faiz oranıyla 30 bin TL, 60 ay vadeli aylık 884,06 TL taksitle, toplam geri ödemesi 53 bin 193,60 TL olarak sıralanıyor.
ÖĞRENCİLERE MÜJDE
Söz konusu incelemeye göre eğitim kredisinden sadece veliler değil öğrenciler de yararlanabiliyor. Öğrenciler belgelenebilir bir geliriyle, bankalardan eğitim kredisi kullanabiliyor. Özellikle yüksek lisans yapmak isteyen çalışanlar, eğitim masraflarını karşılamak için eğitim kredisini tercih ediyor.
EĞİTİM KREDİSİNE BAŞVURURKEN NELERE DİKKAT ETMELİ
Özel okul ya da üniversite ücretlerini karşılamak için kullanabilecek eğitim kredisi başvurusu yaparken, öğrencinin kayıt belgesini ya da okul ücretini gösteren belgenin yan sıra gelir belgesi, kimlik fotokopisi, fatura gibi adres gösterir belgelerin hazır bulunması gerekiyor.
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