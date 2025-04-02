Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan Eğitim-Öğretim Yılı Takvimi ile 2. ara tatilin sona ereceği tarih belli oldu. 28 Mart tarihi itibarıyla okulların kapanmasıyla nisan ara tatilinin tadını çıkaran öğrenciler, okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "Okullar ne zaman açılacak? 2. Nisan ara tatil hangi gün bitiyor?" İşte ara tatilin sona ereceği tarih...