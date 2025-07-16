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        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem! Araçlarda kamera ve acil durum butonu zorunlu mu?

        Okul servisleri ve toplu taşıma araçlarını kullanan sürücüleri yakından ilgilendiren karar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan geldi. Yeni düzenlemeye göre araçlarda pek çok yeni teknik kriter bulunacak. Uygulamaya dair ayrıntılar, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yürürlüğe konulan "Seri Montaj Belgelendirme Yönergesi" ile belirlendi. Peki okul servisleri ve toplu taşımada kamera ve acil durum butonu zorunlu mu? İşte yanıtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 09:52 Güncelleme: 16.07.2025 - 09:52
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          Toplu taşıma ve okul servislerinde güvenlik ve tedbir amaçlı yeni dönem başlıyor. Yeni sisteme göre araçlarda görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu yer alacak. Düzenlemeyle, 112 Acil Çağrı Merkezine entegre çalışabilen cihaz setlerini sağlayan firmalara "Montaja Uygun Cihaz Belgesi" verilecek. Bu firmalar, TSE'nin internet sitesi üzerinden duyurulacak.

        • 2

          OKUL SERVİSLERİ VE TOPLU TAŞIMADA YENİ DÖNEM

          Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, okul servislerine takılacak kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazlarına ilişkin teknik kriterlerin yeniden düzenlendiği belirtilerek, "Yeni düzenleme ile; cihaz-araç eşleşmesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından konum takibi kolaylaşıyor. Uygulamaya okul servisleriyle başlanacak, akabinde cihazlar tüm toplu taşıma araçlarına takılacak" denildi.

          Konu hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan şu açıklama yapıldı:

          Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik"te İçişleri Bakanlığının öngördüğü ihtiyaçlara yönelik yapılan değişiklikle, araçlara takılacak kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazlarına ilişkin teknik kriterler yeniden düzenlendi.

          Uygulamaya dair ayrıntılar, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yürürlüğe konulan "Seri Montaj Belgelendirme Yönergesi" ile belirlendi. Düzenlemeyle, 112 Acil Çağrı Merkezine entegre çalışabilen cihaz setlerini sağlayan firmalara "Montaja Uygun Cihaz Belgesi" verilecek. Bu firmalar, TSE'nin internet sitesi üzerinden duyurulacak.

          Söz konusu cihazların montaj işlemleri, 14 Temmuz itibarıyla, okul servis aracı tadilatı yapan, "Seri Tadilat Tip Onay Belgesi"ne sahip tüm firmalar tarafından gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, Türkiye'de 7 bölgede en az 10 servis noktasına ulaşılması kaydıyla yeni firmaların seri montaj yetkisi almasının yolu açılacak.

        • 3

          ACİL ÇAĞRI MERKEZİ İLE DOĞRUDAN BAĞLANTILI OLACAK

          Montajın yapıldığı andan itibaren sistemlerin çalışır durumda olup olmadığı kontrol edilecek. Cihazlardaki uygun maliyetli SIM kartlar vasıtasıyla 112 Acil Çağrı Merkezi ile veri iletişimi tesis edilerek, insan odaklı daha güvenli seyahat sağlanacak.

          Düzenlemeyle, cihaz tedarikinden sorumlu firmalar ve montaj faaliyetini yürüten firmalar birbirinden ayrılacak. Cihaz setleri standart hale getirilecek. Araçlara kaliteli, izlenebilir ve güvenli cihaz montajı yapılacak. Cihaz-araç eşleşmesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından konum takibi daha kolay hale gelecek.

          Uygulamaya okul servisleriyle başlanacak, sonrasında tüm toplu taşıma araçları da dahil olacak. Cihaz bilgileri, araçların şasi numaraları ile eşleştirilecek ve izlenebilecek.

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