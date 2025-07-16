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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi: “Bir yıldan az evliliğe süresiz nafaka olmaz” | Son dakika haberleri

        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi: “Bir yıldan az evliliğe süresiz nafaka olmaz”

        Antalya Aile Mahkemesi, 1 yılı dolmadan boşanma kararı alan çiftin davasını nafaka tartışması nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme, "süresiz nafaka" uygulamasını düzenleyen yasa maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Fevzi Çakır'ın haberi...

        Giriş: 16.07.2025 - 09:25 Güncelleme: 16.07.2025 - 09:25
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        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi "Anayasa'ya aykırı" dedi
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        Bir türlü çözüme kavuşturulamayan süresiz nafaka sorunu Anayasa Mahkemesi’nin gündemine taşındı. Henüz bir yılı dolmadan boşanma kararı alan çiftin davasına bakan Antalya Aile Mahkemesi, “süresiz nafaka Anayasa’ya aykırı” dedi ve süresiz nafakayı düzenleyen kanun maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruyu kabul edilebilir bulan Yüksek Mahkeme, dosyanın esastan görüşülmesine karar verdi. AYM’nin vereceği karar, uzun süredir şikayet konusu olan ve siyasetin çözüm üretemediği “süresiz nafaka” meselesinin kaderini belirleyecek.

        1 YIL DOLMADAN BOŞANMAK İSTEDİLER

        Antalya’da ikamet eden bir çift, evliliklerinin üzerinden henüz bir yıl geçmemişken boşanma kararı aldı. Davacı kadın boşanma ile birlikte 8 bin TL yoksulluk nafakası, 500 bin TL maddi ve 500 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu. Ayrıca yoksulluk nafakasının her yıl TÜFE oranında artırılmasını istedi.

        AİLE MAHKEMESİ “ANAYASA’YA AYKIRI” DEDİ

        Davanın görüldüğü Antalya 12. Aile Mahkemesi, talepleri değerlendirmeden önce önemli bir ara karar aldı. Çiftin evliliğinin üzerinden henüz bir yıl geçmediğine vurgu yapan Mahkeme, “süresiz nafaka” uygulamasını düzenleyen yasa maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

        “YENİ AİLELERİN HUZURUNU BOZAR”

        Mahkemenin ara kararında; nafakanın “süresiz olarak” düzenlenmesinin Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde yer aldığı anımsatıldı. Ancak bu uygulamanın, nafaka yükümlüsünün geri kalan yaşamı bakımından refahı, mülk edinebilmesi, yeni bir aile kurabilmesi ve yeni kurduğu ailenin huzurunu ve refahını sağlayarak çocuklarını koruyabilmesinin önünde engel teşkil ettiği vurgulandı. “Süresiz nafaka”nın bu gerekçelerle Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan “…insan haklarına saygılı…, sosyal bir hukuk devletidir.”, 10. maddesinde yer alan “…Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür….”, 20. maddesinde yer alan “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir…”, 35. maddesinde yer alan “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir…”, 41. maddesinde yer alan “…Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar….” hükümlerine aykırılık teşkil ettiği kaydedildi.

        AYM ESASTAN BAKACAK

        Aile Mahkemesi’nce yapılan başvurunun ilk incelemesi AYM tarafından geçtiğimiz hafta yapıldı. Başvuruyu kabul edilebilir bulan Yüksek Mahkeme, esasa geçilmesine karar verdi. Süresiz nafaka konusunda artık gözler AYM’nin vereceği bu kararda olacak. Yüksek Mahkeme’nin vereceği karar, uzun süredir şikayet konusu olan ve siyasetin çözüm üretemediği bu meselenin kaderini belirleyecek.

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