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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bölge bölge uyarılar! Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı - 16 Temmuz hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bölge bölge uyarılar! Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege'nin doğusu ve güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve güneyi, Doğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyi ile Doğu Karadeniz gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların, Doğu Karadeniz, Ardahan, Erzincan, Gaziantep, Kilis ve Erzurum'da kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 07:22 Güncelleme: 16.07.2025 - 07:22
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        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kütahya, Denizli, Afyonkarahisar, Nevşehir, Yozgat, Bolu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Aydın'ın ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Erzincan, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Güneşli 33°

        Ankara

        Güneşli 33°

        İzmir

        Güneşli 38°

        Antalya

        Sağanak Yağış 31°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 27°

        Bursa

        Güneşli 33°

        Adana

        Kısmen Güneşli 33°

        Diyarbakır

        Güneşli 37°

        Gaziantep

        Sağanak Yağış 35°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 29°

        Hava sıcaklığının, yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Ardahan, Erzincan, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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