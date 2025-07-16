Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında seyir halindeki EGO otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle önünde bulunan hafif ticari araca çarptı.

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AA'da yer alan habere göre kontrolden çıkan hafif ticari araç, önünde bulunan iki otomobile çarparak durabildi. Yoldan çıkan EGO otobüsü ise üst geçidin beton bariyerine çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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Olaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

KAZAYLA İLGİLİ ABB'DEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada da, "Bugün sabah saatlerinde, EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı 284 numaralı Esertepe–Kızılay–Bakanlık hattında görev yapan 12-223 kodlu otobüsümüz, servis dönüşü sırasında saat 08.40 sularında Etlik Caddesi üzerinde, 21143 numaralı 'Zübeyde Hanım Hastanesi' durağı yakınlarında, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaya üst geçidine çarpmıştır. Meydana gelen kazada maddi hasar oluşmuş, sürücümüz ve yolcularımızdan bazıları yaralanmıştır. Yapılan ilk tespitlere göre, EGO otobüsünün kaza anında 44 kilometre hızla seyrettiği belirlenmiştir. Kazanın ardından olay yerine acil sağlık ve itfaiye ekipleri hızla intikal etmiş; araçta sıkışan sürücümüz ile birlikte yaralanan yolcularımıza derhal müdahale edilmiştir. İlk belirlemelere göre, biri sürücümüz olmak üzere toplam 24 kişi yaralanmış, olay yerinde yapılan ilk tıbbi müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Kazaya ilişkin teknik ve idari inceleme süreci başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.