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        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü

        Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çamyurdu köyünde çıkan yangında 2 ev ile 10 samanlık küle döndü. Alevlerin arasında kalan çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş hayvan öldü. Yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 06:04 Güncelleme: 16.07.2025 - 07:39
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        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
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        Yangın, gece saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Çamyurdu köyünde çıktı. İddiaya göre, samanlıkta başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan diğer samanlıklar ve ahşap evlere sıçradı.

        Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Mudurnu ve Taşkesti ilçelerinden itfaiye, orman işletme müdürlüğünden arazözler ile jandarma ekipleri sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre; yangın hızla büyürken, köylüler ile itfaiye ve orman ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

        EV VE SAMANLIKLAR KÜLE DÖNDÜ, KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR ÖLDÜ

        Yangında Seyfettin Aldemir ile Ahmet Baştürk'e ait 2 ev ile 10 samanlık yanarak küle döndü. Alevler nedeniyle ayrıca çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş yanarak öldü.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Çamyurdu köyünde çıkan yangın samanlık ve evlere sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği yangında bazı ev ve samanlıkların yanı sıra bir traktör yandı.

        Dumandan etkilenen bazı kişilerin tedavisi sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

        Yangında bazı hayvanların da telef olduğu öğrenildi.

        Köylülerin itfaiyenin deposuna takviye amacıyla kovalarla su taşıdığı yangına, kepçelerle de ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Bolu
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