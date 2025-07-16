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        Haberler Bilgi Yaşam Bu bina dev bir sepet şeklinde! "Bu nasıl yapılmış" dedirten birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!

        Bu bina dev bir sepet şeklinde! "Bu nasıl yapılmış" dedirten birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!

        Mimari, yalnızca estetik değil; aynı zamanda şaşırtma sanatıdır. Dünyanın dört bir yanında inşa edilen bazı yapılar, sınırları zorlayan tasarımlarıyla adeta birer görsel illüzyon yaratıyor. Bu yapılara bakarken "gerçek mi bu?" demek kaçınılmaz!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 08:00 Güncelleme: 16.07.2025 - 10:48
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        • 1

          Geleneksel yapıların dışında kalan bazı mimari örnekler, dünyayı gezmek için başlı başına birer neden haline geliyor. Her biri hem hayranlık hem de şaşkınlık uyandıran bu binalar, görenlerde iz bırakıyor. İşte o sıra dışı yapılar...

        • 2

          CASA MİLA – BARSELONA, İSPANYA

          Antoni Gaudí'nin doğadan ilham alarak tasarladığı bu yapı, dalgalı cepheleri ve baca formlarıyla alışılmış mimari kuralları altüst ediyor. Köşesiz yapısıyla dikkat çeken bina, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

        • 3

          DANCING HOUSE - PRAG, ÇEKYA

          Vlado Milunić ve Frank Gehry’nin tasarladığı bu yapı, dans eden bir çifti temsil ediyor. "Fred and Ginger" olarak da bilinen bina, klasik mimariyle modern çizgiyi bir araya getiriyor.

        • 4

          KRZYWY DOMEK – SOPOT, POLONYA

          Adeta bir çizgi filmden fırlamış gibi görünen bu yapı, eğri büğrü hatları ve dalgalı cephesiyle gerçeklik algısını sarsıyor. İçerisinde mağazalar ve ofisler bulunuyor.

        • 5

          TERS EV – SZYMBARK, POLONYA

          Tepetaklak duran bu evde mobilyalar da tavana yerleştirilmiş. Ziyaretçiler içerideyken yön duygusunu kaybedebiliyor; deneyim tam anlamıyla baş döndürücü!

        • 6

          BASKET BUILDING – OHIO, ABD

          Devasa bir piknik sepetini andıran bu bina, Longaberger adlı sepet firmasının genel merkezi olarak inşa edildi. 7 katlı yapısıyla dünyanın en tuhaf ofis binalarından biri olarak biliniyor.

        • 7

          LOTUS TAPINAĞI – DELHİ, HİNDİSTAN

          Lotus çiçeği şeklindeki bu tapınak, sadece mimarisiyle değil tüm dinlere açık olmasıyla da öne çıkıyor. Sessizliği ve huzurlu atmosferiyle dikkat çekiyor.

        • 8

          CAPITAL GATE – ABU DABİ, BAE

          Dünyanın en eğik yapısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren bina, 18 derece eğimiyle göz dolduruyor. 35 katlı bu gökdelen, teknolojiyle mimarinin nasıl birleştiğini gösteriyor.

        • 9

          WALDSPRIRALE – DARMSTADT, ALMANYA

          Sanatçı Friedensreich Hundertwasser’in tasarladığı yapı, kıvrımlı formu ve rengarenk dış cephesiyle dikkat çekiyor. Doğayla iç içe bir yaşam sunan yapıda çatı bahçeleri yer alıyor.

        • 10

          CUBIS HOUSES – ROTTERDAM, HOLLANDA

          Mimar Piet Blom’un tasarımı olan bu evler, 45 derece döndürülmüş küp şeklinde. Alışılmadık açıları ve dar alanlarıyla dikkat çekiyor, ancak hala içinde yaşayanlar var!

        • 11

          HABITAT 67– MONTREAL, KANADA

          1967 Expo’su için inşa edilen bu yapılar, üst üste konmuş kutu benzeri modüllerden oluşuyor. Modern şehircilik anlayışına farklı bir bakış sunan yapılar hâlâ konut olarak kullanılıyor.

          Görsel kaynak: Istock, Shutterstock

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