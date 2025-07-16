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        Haberler Gündem Güncel Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi

        İzmir'de tutuklu bulunan ve anjiyo yapılan Mehmet Murat Çalık, Adli Tıp Kurumu'nda muayene için İstanbul'a sevk edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 09:18 Güncelleme: 16.07.2025 - 09:39
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        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
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        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden alınan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

        İzmir'de tutuklu bulunan ve anjiyo yapılan Çalık, Adli Tıp Kurumu'nda muayene için İstanbul'da sevk edildi.

        NE OLMUŞTU?

        Çalık, tutukluluğu boyunca daha önce de birkaç kez hastaneye kaldırılmıştı. Son olarak boynundaki bir kitle nedeniyle ameliyat da edilmişti.

        Avukatlarının tahliye talebinde bulunduğu Çalık, daha önce lenfoma ve lösemi tedavisi görmüştü.

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