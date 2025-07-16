Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden alınan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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İzmir'de tutuklu bulunan ve anjiyo yapılan Çalık, Adli Tıp Kurumu'nda muayene için İstanbul'da sevk edildi.

NE OLMUŞTU? Çalık, tutukluluğu boyunca daha önce de birkaç kez hastaneye kaldırılmıştı. Son olarak boynundaki bir kitle nedeniyle ameliyat da edilmişti. Avukatlarının tahliye talebinde bulunduğu Çalık, daha önce lenfoma ve lösemi tedavisi görmüştü.