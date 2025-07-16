Trump'tan Fed'e çağrı: Fed faizini düşürün

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Tüketici Fiyatları DÜŞÜK. Fed faizini düşürün. ŞİMDİ!!!” dedi.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, ülkede tüketici fiyatları Haziran’da son beş ayın en hızlı artışını kaydetti. Bazı mallarda yaşanan maliyet artışları bu yükselişte etkili olurken, tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisinin hissedilmeye başlandığı ve Fed’in olası bir faiz indirimini Eylül’e kadar erteyebileceği değerlendiriliyor.

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