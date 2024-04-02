Oktay Kaynarca kimdir, kaç yaşında? Oktay Kaynarca'nın hayatı ve biyografisi

REKLAM advertisement1

Oyunculuk kariyerine Ege Tiyatrosu'nda sahne alarak başlamıştır ve kısa sürede dikkat çekici performansı ile adından söz ettirmiştir. Profesyonel kariyerinde birçok tiyatro oyununda ve televizyon dizisinde yer almıştır. Ancak, asıl çıkışını 2003 yılında başlayan ve büyük ses getiren dizi "Kurtlar Vadisi"nde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri ile yapmıştır. Oktay Kaynarca, Türk televizyon ve sinemasının önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Peki, Oktay Kaynarca kimdir? Oktay Kaynarca kaç yaşında?

Oktay Kaynarca Kimdir?

Oktay Kaynarca, Türk sinema ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden biridir. 27 Ocak 1965'te Malatya'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı'ndan yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştur. Çocukluğunun bir dönemini Berlin'de geçiren Kaynarca, tiyatro kariyerine Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özakman'ın "Duvarların Ötesi" adlı oyununda rol alarak başlamıştır.

REKLAM Profesyonel kariyerine ilk adımını atan Kaynarca, birçok çocuk oyununda yer almış ve TRT için "Gençler Dizisi"nde rol almıştır. Mezuniyetinin ardından 1991 yılında Tiyatro Stüdyosu'nda "Kan Kardeşleri" adlı müzikalde önemli isimlerle birlikte sahne almıştır. Ardından aynı tiyatroda 1993-1994 sezonunda "Derin Bir Soluk Al" oyununda rol almış ve tiyatro kariyerine bu oyunla nokta koymuştur. Televizyon dünyasında da başarılı bir kariyere sahip olan Oktay Kaynarca, 2003 yılında başlayan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan "Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteriyle tanınmıştır. Ardından 2008 yılında yayınlanmaya başlayan "Adanalı" dizisinde "Adanalı Yavuz" rolünü, 2011 yılında ise "Nuri" dizisinde Nuri karakterini canlandırmıştır. 2015 yılında ise "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde başrolde yer almıştır.

Oktay Kaynarca, Türk televizyon ve sinemasının sevilen ve tanınan isimlerinden biri olmuş, başarılı performanslarıyla izleyicilerin takdirini kazanmıştır. Peki, Oktay Kaynarca nereli? İşte Oktay Kaynarca hayatı… Oktay Kaynarca Hayatı Anne tarafından Elazığlı, baba tarafından ise aslen Malatyalı olan Kaynarca, çocukluk dönemini İstanbul'da geçirdi. Annesi ve babası Almanya'da çalıştığı için, anneannesinin yanında Üsküdar'da büyüdü. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Üsküdar Lisesi'ne başladı ve ardından Hopa Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Bilim Dalı'ndan mezun oldu.

REKLAM Lise yıllarında elektrikçi olarak çalışan Kaynarca, üniversite eğitimi boyunca da oyunculuk alanında deneyim kazandı. Profesyonel anlamda ilk oyunculuk deneyimini Ege Tiyatrosu'nda gerçekleşen 'Duvarların Ötesinde' adlı oyunla yaşadı. Üniversite mezuniyetinin ardından çeşitli projelerde yer alan Kaynarca, özellikle Yeditepe İstanbul ve Aynalı Tahir gibi sevilen aile dizilerinde rol aldı. Ancak asıl çıkışını 2003 yılında başlayan ve büyük ses getiren "Kurtlar Vadisi" dizisinde yaşadı. Dizide canlandırdığı Süleyman Çakır karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından sevilerek tanındı. Oktay Kaynarca, son olarak "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde Hızır Çakırbeyli karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı ve bu rolüyle de başarılı bir oyunculuk performansı sergiledi.

Oktay Kaynarca'nın evlilik hayatı oldukça dikkat çekici bir seyir izlemiştir. İlk evliliğini 2002 yılında oyuncu Özgü Namal ile gerçekleştirmiştir. Çiftin yolları 2008 yılında ayrılmış ve boşanmışlardır. Ardından, 2012 yılında oyuncu Melek Angun ile ikinci kez evlenmiştir. Ancak, bu evlilikleri de bir yıl sonra, 2013 yılında sona ermiştir. Oktay Kaynarca'nın evlilik hayatı, medya ve kamuoyunun dikkatini çekmiş ve merak konusu olmuştur. Dizileri: 1989 - Gençler

1999 - Köstebek

2001 - Yeditepe İstanbul

2001 - Tek Celse

2002 - Aynalı Tahir

2002 - Bayanlar Baylar

2002 - Lahmacun ve Pizza

2003 Esir Şehrin İnsanları

2003-2004 - Kurtlar Vadisi

2004 - Aşkımızda Ölüm Var

2004 - Adı Aşk Olsun

2006 İlk Aşkım

2007 Geniş Zamanlar

2007-2008 Kuzey Rüzgarı

2008 Kardelen

2008 - Kırmızı Işık

2008 - Sen Harikasın

2008-2010 Adanalı

2010 - Yahşi Cazibe

2009 - Bahar Dalları

2011 - Nuri Nuri

2011 - Sakarya Fırat

2012 - Ustura Kemal

2013 - İnadına Yaşamak

2014 - Kardeş Payı

2015-2021 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Filmler: Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni

Yengeç Sepeti Güner

Bir Kadının Anatomisi

Can Dostum

Yarın Geç Olmayacak

Deli Yürek: Bumerang Cehennemi

Abdülhamit Düşerken

Kalbin zamanı Akfar

Beynelmilel Binbaşı

Sıfır Dediğimde

Sis Ve Gece

Alia

Hoşçakal

Çanakkale Ruhu

Aman Reis Duymasın