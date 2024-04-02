Engin Altan Düzyatan kimdir, kaç yaşında? Engin Altan Düzyatan'ın hayatı ve biyografisi

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Engin Altan Düzyatan Kimdir?

Engin Altan Düzyatan, televizyon dizileri ve sinema filmleri alanında geniş bir kariyere sahiptir. Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi birçok televizyon dizisinde rol almıştır. Ayrıca Cennet, Romantik Komedi 1 ve Romantik Komedi 2, Bir Avuç Deniz, New York’ta 5 Minare, Anadolu Kartalları, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok sinema filminde de yer almıştır. Peki, Engin Altan Düzyatan kaç yaşında? İşte Engin Altan Düzyatan hayatı…

Sunuculuk alanında da deneyimi bulunan Engin Altan Düzyatan 44 yaşındadır. Los Angeles Movie Awards'da Bir Avuç Deniz filmindeki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanmıştır. Arnavut asıllı olan Engin Altan Düzyatan, Neslişah Alkoçlar ile evlidir.

REKLAM Dizi: 2001 Bizim Otel Altan Yardımcı Karakter

2001 Yeditepe İstanbul - Konuk Oyuncu

2002-2004 Koçum Benim Orçun Yardımcı Karakter

2003 Hürrem Sultan Şehzade Bayezid Yardımcı Karakter

2003 Mühürlü Güller Engin Yardımcı Karakter

2003 Alacakaranlık Doktor Konuk Oyuncu

2003 Kampüsistan Levent Yardımcı Karakter

2004 Azize Efe Yardımcı Karakter

2004 Sil Baştan Cihan Yardımcı Karakter

2005 Belalı Baldız Vedat Konuk Oyuncu

2005 Kadın Her Zaman Haklıdır Pekcan Başrol Oyuncusu

2006 Sıla Gazeteci Konuk Oyuncu

2006 Kızlar Yurdu (dizi) Özgür Başrol Oyuncusu

2007 Affedilmeyen Orhan Yardımcı Karakter

2007 Sevgili Dünürüm Murat Muhtar Yardımcı Karakter

2008 Dantel Emre Başrol Oyuncusu

2008 Cesaretin Var Mı Aşka? Tamer Başrol Oyuncusu

2009 Bir Bulut Olsam Doktor Serdar Batur Başrol Oyuncusu

2010 Kapalıçarşı Fırat Yardımcı Karakter

2010 1 Milyon Canlı Para Sunucu Show TV, TV programı

2010 Şen Yuva Kendisi Konuk oyuncu

2012 Son Halil Başrol Oyuncusu

2012-2013 Yol Ayrımı Gazeteci Murat Başrol Oyuncusu

2014 Cinayet Yılmaz Seyhan Başrol Oyuncusu

2014 Çırağan Baskını Poldi/Mustafa Başrol Oyuncusu

2014- Diriliş: Ertuğrul Ertuğrul Gazi Başrol Oyuncusu Sinema: 2005 Kalbin Zamanı Genç Demir/Young Demir Yardımcı Karakter

2005 Beyza'nın Kadınları Koray Yardımcı Karakter

2007 Cennet Can Başrol Oyuncusu

2008 Mezuniyet - Başrol Oyuncusu

2008 Cin Geçidi Komiser Başrol Oyuncusu, kısa film

2010 New York'ta Beş Minare Timur Yardımcı Karakter

2010 Bir Avuç Deniz Mert Akbay Başrol Oyuncusu

2010 Romantik Komedi Cem Sezgin Başrol Oyuncusu

2011 Anadolu Kartalları Binbaşı Kemal Tanaçan Başrol Oyuncusu

2012 Bu Son Olsun Sinan Başrol Oyuncusu

2012 Max Maceraları: Kralın Doğuşu Gölgelerin Efendisi Seslendirme

2012 Max Maceraları 2: Krallığa Yolculuk Gölgelerin Efendisi Seslendirme

2012 Dört Duvar Saraybosna - Yapımcı, kısa film

2013 Romantik Komedi 2 Cem Sezgin Başrol Oyuncusu

2013 Bu İşte Bir Yalnızlık Var Mehmet Başrol Oyuncusu

2016 Ve Panayır Köyden Gider Ali Başrol Oyuncusu Tiyatro: 2006 Anna Karenina Mehmet Birkiye Kenter Tiyatrosu

2007-2008 Kürklü Merkür Murat Daltaban DOT

2012 Dar Ayakkabı ile Yaşamak Engin Altan Düzyatan / Kendisi Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Ödülleri ve adaylıkları: Yıl Ödül Töreni Kategori Proje Sonuç

2012 Los Angeles Movie Awards, En İyi Erkek Oyuncu ,Bir Avuç Deniz , Kazandı.

2015 6.Quality Of Magazine Dergisi Ödülleri, En Quality Erkek Oyuncu, Diriliş Ertuğrul, Kazandı.

2016 23.İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri, Yılın En Başarılı Erkek Dizi Oyuncusu. Adaylık.

Magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler) ,Yılın Erkek Dizi Oyuncusu, Kazandı.

Türkiye Gençlik Ödülleri, En İyi Erkek Dizi Oyuncusu, Adaylık.

KTÜ Medya Ödülleri , En Beğenilen Erkek Oyuncu, Kazandı.

Makinistanbul Medya, Sanat ve Spor Ödülleri, En İyi Erkek Dizi Oyuncusu, Kazandı.

Ege Üniversitesi 5.Medya Ödülleri, En İyi Erkek Dizi Oyuncusu, Adaylık.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Ödülleri, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu, Kazandı.

Mersin Altın Palmiye ödülleri,Yılın Erkek Dizi Oyuncusu,Kazandı.

Kar Film Festivali Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu, Kazandı.

Pantene Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu, Adaylık.

2017 5.Bilkent Tv Ödülleri, En İyi Erkek Drama Oyuncusu, Adaylık.

Müzikonair Ödülleri, En İyi Erkek Dizi Oyuncusu, Adaylık.