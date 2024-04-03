Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Zara kimdir, kaç yaşında? Zara'nın hayatı ve biyografisi

        Zara kimdir, kaç yaşında? Zara'nın hayatı ve biyografisi

        Türk Halk Müziği'nin başarılı seslerinden Zara, oyunuculuk performansıyla da övgü almaya devam ediyor. Uzun süredir ekranlardan uzak duran ve müzik kariyerine ağırlık veren Zara'nın gözlerden uzak hayatı ise merak ediliyor. İşte Zara hayatı, Zara Nereli sorularının cevapları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 16:18 Güncelleme: 03.04.2024 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zara kimdir, kaç yaşında?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zara Kimdir?

        Asıl Adı Neşe Yılmaz olan Zara İstanbul doğumludur. Kökleri Adıyaman-Kahta'ya uzanan Zara'nın babasının adı Kemal, annesinin adı ise Hatice'dir. İki kardeşi bulunan Zara, ilk adımlarını Sosyal Meskenler İlkokulu'nda attı. Lise eğitimini Üsküdar Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladıktan sonra müziğe olan tutkusunu takip ederek İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda Şan Eğitim Bölümü'nden mezun oldu.

        Zara Kaç Yaşında?

        15 Ocak 1976'da dünyaya gelen Zara, asıl adıyla Neşe Yılmaz, 48 yaşındadır.

        Zara Nereli?

        Zara İstanbul doğumlu olsa da Adıyamanlı bir ailenin çocuğudur.

        Zara Kariyeri

        REKLAM

        1991'de, Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği liseler arası müzik yarışmasında "Türk Halk Müziği Kız Solist" kategorisinde Türkiye birincisi oldu. İki yıl sonra, 1993'te aynı yarışmaya yeniden katıldı ve birinci olarak başarıyı tekrarladı. 1996'da TRT'nin düzenlediği "Yetişmiş Ses Sanatçısı" sınavını kazanarak "TRT Türk Halk Müziği Akitli Ses Sanatçısı" ünvanıyla kariyerine başladı. Aynı yıl, Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Yunus Emre Müzikali"nde Yunus Emre'nin sevdiği kız Amber rolüyle ve solist olarak yer aldı.

        Konservatuar eğitiminden önce Türk Sanat Müziği ve Batı Müziği tarzlarında amatör olarak birçok konser verdi. 1998'de ilk albümü "AVUNTU"yu çıkardı ve bu albümle "Yılın Umut Veren Kadın Sanatçısı" ödülünü kazandı. Ardından 2000, 2001, 2002 ve 2003 yıllarında dört kez üst üste "En İyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı" Altın Kelebek ödüllerini aldı. 2007'de kendi müzik şirketi olan "ZR Müzik"i kurdu.

        2009-2011 yılları arasında Oktay Kaynarca ile birlikte sundukları "Salı Sefası" adlı programı iki sezon boyunca tv8 kanalında yayınladı. Ayrıca sinema filmlerinde rol aldı, bunlar arasında 'Eylül Fırtınası' ve 'Deli Yürek-Boomerang Cehennemi' bulunmaktadır.

        TRT'de "Zamanı Geldi" adlı programı sundu ve 2006 Ramazan ayında ATV'de "Tanrı Misafiri" adlı sahur programını yönetti. "Türkünü Söyle" isimli yarışmada jüri üyesi olarak görev aldı.

        REKLAM

        2008'de ZR Müzik'ten "Bahar" adlı albümünü piyasaya sundu ve 2011'de "Hazine" adlı albümüyle kendi müzik şirketi ZR Müzik'ten yeni bir albüm çıkardı.

        Son olarak, 2012 Temmuz'unda Flamenko tarzını harmanladığı yeni albümüyle müzikseverlerle buluştu. İstanbul Flamenko 5'lisi ile birlikte hazırladığı bu albümde 11 eser yer alıyor, bunlardan biri olan 'Ben Bir Anayım'ın sözleri Zara'ya aittir.

        Zara Özel Yaşamı

        Zara'nın ilk evliliği, eski plakçısı olan İskender Ulus ile gerçekleşti ancak 2007'de sona erdi. Beş yıl sonra, 2012 Mart'ında, ikinci eşi olan gazeteci-yazar Akif Beki ile evlendi.

        Şarkıcı Zara ile gazeteci Akif Beki'nin birlikteliği boşanmayla noktalandı ve 2016 Temmuz'unda hızlı bir şekilde sonuçlandı.

        Zara, Aralık 2012'de kız bebek dünyaya getirdi ve ona Dila ismini verdi. Zara’nın şu anki özel yaşantısı hakkında ise çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Sanatçı özel hayatını sessiz, sakin ve gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

        Zara Eserleri ve Ödülleri

        REKLAM

        Albümleri:

        1998: Avuntu

        2000: Boyut

        2002: Misafir

        2003: Özlenenler

        2005: Bülbül-i Şeyda

        2005: Zamanı Geldi

        2008: Bahar

        2011: Hazine

        2012: Zara & İstanbul Flamenko 5'lisi

        2014: Derin Aşk

        2016: Derin Aşk 2

        2018: Derin Aşk 3

        2020: Derin Aşk 4

        Oynadığı diziler:

        2003: Gelin - Kanal D

        2008: İpsiz Recep - TRT 1

        2017: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - atv

        2021: Mavera - TRT 1

        Ödüller:

        • Altın Kelebek Ödülleri -En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solist
        • Altın Kelebek Ödülleri -En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solist
        • Altın Kelebek Ödülleri -En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solist
        • Kral TV Video Müzik Ödülleri- En İyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı
        • Altın Kelebek Ödülleri-En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solist
        • Kral TV Video Müzik Ödülleri- En İyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı
        • Siyaset Dergisi Ödülleri -Yılın Türk Halk Müziği Sanatçısı
        • Kral TV Video Müzik Ödülleri - En İyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı
        • Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solist
        • Siyaset Dergisi Ödülleri - Yılın Türk Halk Müziği Kadın Sanatçısı
        • Karadeniz Vakfı Ödülleri - Yılın En Başarılı Halk Müziği Kadın Sanatçısı
        • MGD 22. Altın Objektif Ödülleri -En İyi Albüm (Derin Aşk 2)
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Eşini ve yanındaki erkeği öldürmüştü! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı!
        Eşini ve yanındaki erkeği öldürmüştü! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı!
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Belediye başkan adayı suikast sonucu öldürüldü!
        Belediye başkan adayı suikast sonucu öldürüldü!
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Komşusunu kalbinden bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Komşusunu kalbinden bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Milyarderler belli oldu
        Milyarderler belli oldu
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Habertürk Anasayfa