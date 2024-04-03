Zara kimdir, kaç yaşında? Zara'nın hayatı ve biyografisi

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Zara Kimdir?

Asıl Adı Neşe Yılmaz olan Zara İstanbul doğumludur. Kökleri Adıyaman-Kahta'ya uzanan Zara'nın babasının adı Kemal, annesinin adı ise Hatice'dir. İki kardeşi bulunan Zara, ilk adımlarını Sosyal Meskenler İlkokulu'nda attı. Lise eğitimini Üsküdar Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladıktan sonra müziğe olan tutkusunu takip ederek İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda Şan Eğitim Bölümü'nden mezun oldu.

Zara Kaç Yaşında?

15 Ocak 1976'da dünyaya gelen Zara, asıl adıyla Neşe Yılmaz, 48 yaşındadır.

Zara Nereli? Zara İstanbul doğumlu olsa da Adıyamanlı bir ailenin çocuğudur. Zara Kariyeri REKLAM 1991'de, Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği liseler arası müzik yarışmasında "Türk Halk Müziği Kız Solist" kategorisinde Türkiye birincisi oldu. İki yıl sonra, 1993'te aynı yarışmaya yeniden katıldı ve birinci olarak başarıyı tekrarladı. 1996'da TRT'nin düzenlediği "Yetişmiş Ses Sanatçısı" sınavını kazanarak "TRT Türk Halk Müziği Akitli Ses Sanatçısı" ünvanıyla kariyerine başladı. Aynı yıl, Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Yunus Emre Müzikali"nde Yunus Emre'nin sevdiği kız Amber rolüyle ve solist olarak yer aldı.

Konservatuar eğitiminden önce Türk Sanat Müziği ve Batı Müziği tarzlarında amatör olarak birçok konser verdi. 1998'de ilk albümü "AVUNTU"yu çıkardı ve bu albümle "Yılın Umut Veren Kadın Sanatçısı" ödülünü kazandı. Ardından 2000, 2001, 2002 ve 2003 yıllarında dört kez üst üste "En İyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı" Altın Kelebek ödüllerini aldı. 2007'de kendi müzik şirketi olan "ZR Müzik"i kurdu. 2009-2011 yılları arasında Oktay Kaynarca ile birlikte sundukları "Salı Sefası" adlı programı iki sezon boyunca tv8 kanalında yayınladı. Ayrıca sinema filmlerinde rol aldı, bunlar arasında 'Eylül Fırtınası' ve 'Deli Yürek-Boomerang Cehennemi' bulunmaktadır.

TRT'de "Zamanı Geldi" adlı programı sundu ve 2006 Ramazan ayında ATV'de "Tanrı Misafiri" adlı sahur programını yönetti. "Türkünü Söyle" isimli yarışmada jüri üyesi olarak görev aldı. REKLAM 2008'de ZR Müzik'ten "Bahar" adlı albümünü piyasaya sundu ve 2011'de "Hazine" adlı albümüyle kendi müzik şirketi ZR Müzik'ten yeni bir albüm çıkardı. Son olarak, 2012 Temmuz'unda Flamenko tarzını harmanladığı yeni albümüyle müzikseverlerle buluştu. İstanbul Flamenko 5'lisi ile birlikte hazırladığı bu albümde 11 eser yer alıyor, bunlardan biri olan 'Ben Bir Anayım'ın sözleri Zara'ya aittir.

Zara Özel Yaşamı Zara'nın ilk evliliği, eski plakçısı olan İskender Ulus ile gerçekleşti ancak 2007'de sona erdi. Beş yıl sonra, 2012 Mart'ında, ikinci eşi olan gazeteci-yazar Akif Beki ile evlendi. Şarkıcı Zara ile gazeteci Akif Beki'nin birlikteliği boşanmayla noktalandı ve 2016 Temmuz'unda hızlı bir şekilde sonuçlandı. Zara, Aralık 2012'de kız bebek dünyaya getirdi ve ona Dila ismini verdi. Zara’nın şu anki özel yaşantısı hakkında ise çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Sanatçı özel hayatını sessiz, sakin ve gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Zara Eserleri ve Ödülleri REKLAM Albümleri: 1998: Avuntu 2000: Boyut 2002: Misafir 2003: Özlenenler 2005: Bülbül-i Şeyda 2005: Zamanı Geldi 2008: Bahar 2011: Hazine 2012: Zara & İstanbul Flamenko 5'lisi 2014: Derin Aşk 2016: Derin Aşk 2 2018: Derin Aşk 3 2020: Derin Aşk 4 Oynadığı diziler: 2003: Gelin - Kanal D 2008: İpsiz Recep - TRT 1 2017: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - atv 2021: Mavera - TRT 1 Ödüller: Altın Kelebek Ödülleri -En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solist

Altın Kelebek Ödülleri -En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solist

Altın Kelebek Ödülleri -En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solist

Kral TV Video Müzik Ödülleri- En İyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı

Altın Kelebek Ödülleri-En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solist

Kral TV Video Müzik Ödülleri- En İyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı

Siyaset Dergisi Ödülleri -Yılın Türk Halk Müziği Sanatçısı

Kral TV Video Müzik Ödülleri - En İyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı

Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solist

Siyaset Dergisi Ödülleri - Yılın Türk Halk Müziği Kadın Sanatçısı

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