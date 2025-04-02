Okan Buruk, Mou'yu 2. kez mağlup etti - Galatasaray Haberleri

Okan Buruk, Mou'yu 2. kez mağlup etti - Galatasaray Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Bu müsabaka ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3. kez rakip oldu.

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Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 galip ayrılırken, Buruk da Mourinho’ya karşı 2. galibiyetini kazandı. Diğer müsabaka ise berabere sona ermişti.