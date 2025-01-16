Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı olarak yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirmeleri gerçekleştirildi. Peki, 2025 Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte MEBBİS öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı...