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        Haberler Bilgi Yaşam MEBBİS ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025:Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı! Öğretmen tayin sonuçları nasıl öğrenilir?

        MEBBİS öğretmen atama sonuçları sorgulama 2025: Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı!

        Milli Eğitim Bakanlığı'nda kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği başvuruları, 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Ön başvurusu onaylanan öğretmenlerin kurum tercihleri ise 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında alınmıştı. 2025 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değişikliği duyurusu kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerin ataması gerçekleştirildi. MEB son dakika duyurusu ile öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. İşte, 2025 MEBBİS öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 08:58 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:41
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        • 1

          Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı olarak yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirmeleri gerçekleştirildi. Peki, 2025 Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte MEBBİS öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı...

        • 2

          ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Milli Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği başvuruları, 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında alındı.

          Ön başvurusu onaylananlar ise 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında kurum tercihinde bulundu.

          MEB duyurusunda atama sonuçları için 16 Ocak tarihi işaret edilmişti. Beklene açıklama geldi. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

        • 3

          MAZERETE BAĞLI ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.

          MEB ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

          Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin ayrılma işlemleri, 17 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yapılacak.

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        • 5
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