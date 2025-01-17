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        Haberler Gündem Güncel Öğrenciyi taciz eden servis şoförü yakalandı | Son dakika haberleri

        Öğrenciyi taciz eden servis şoförü yakalandı

        İstanbul'da bir servis şoförü, 18 yaşından küçük kıza mesaj atarak taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 21:09 Güncelleme: 17.01.2025 - 21:09
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        Öğrenciyi taciz eden servis şoförü yakalandı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan içerik üzerine çalışma başlattı.

        İncelemelerde, servis şoförü G.Ç'nin (52), H.Y'ye (16) mesaj atarak taciz ettiği belirlendi.

        Ekipler, şüpheliyi Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yakaladı.

        "Cinsel taciz" suçundan gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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