Milan Skriniar'ın önceliği Fenerbahçe!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Paris mesaisi devam ediyor. Geçtiğimiz dönemin yarısını Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Milan Skriniar, bonservisini elinde bulunduran Paris Saint-Germain yönetimine, transferde önceliğinin sarı-lacivertliler olduğunu belirtti.
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Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, rotasını Paris'e çevirdi.
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Sarı-lacivertliler, Paris Saint-Germain'de forma giyen Milan Skriniar ve Marco Asensio transferini ikili paket olarak bitirmek istiyor.
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Sarı-lacivertliler, Milan Skriniar ile sözleşme detayları konusunda anlaşmaya vardı.
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Fabrizio Romano'nun haberine göre; Slovak stoper, Fransız ekibine transferde önceliğinin Fenerbahçe olduğunu belirtti.
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Kulüpler arasındaki bonservis pazarlığı sürüyor.
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Teknik direktör Jose Mourinho’nun, Asensio ve Skriniar’ı kamp sürecinde takımda görmek istediği öğrenildi.
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Her şey planlandığı gibi giderse, Marco Asensio ve Milan Skriniar, PSG’nin ardından bu kez Fenerbahçe formasını birlikte giyecek.
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