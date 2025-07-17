Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
Futbolun heyecanı HT Spor'da yaşanmaya devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş ile Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk arasında oynanacak mücadele HT Spor ekranlarında naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak
Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor. Arda Turan'ın teknik direktörlük görevini yürüttüğü Ukrayna ekibi Shakhtar Donetks, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu.
Dev karşılaşma HT Spor ekranlarında naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki 2. eleme turu müsabakaları, 24 ve 31 Temmuz'da oynanacak.
Siyah-beyazlıların rakibini belirleyen 1. eleme turu rövanş mücadelesinde Shakhtar Donetsk, deplasmanda Finlandiya temsilcisi Ilves ile karşılaştı.
İlk maçı 6-0 kazanan Shakhtar Donetsk, rövanştaki 0-0'lık beraberliğin ardından adını 2. eleme turuna yazdırdı.
HT SPOR FREKANSLARI
Türkiye'nin en yeni spor kanalı HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar. HT Spor'un uydu bilgileri
Uydu Bilgileri: 42° Doğu Uydusu, Batı Beam
Frekans: 11837 Vertical (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar:
Türksat 4A 11837 V 30000 2/3
Digitürk: 75. Kanal
D-Smart: 79. Kanal
Tivibu: 87. Kanal
Kablo TV: 227. Kanal
TV+ : 73. Kanal