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        Haberler Dünya Ortadoğu Sana: İsrail Süveyda çevresini vurdu | Dış Haberler

        Sana: İsrail Süveyda çevresini vurdu

        Suriye basını, İsrail'in Süveyda kenti çevresine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Öte yandan Süveyda kentinde Dürzi ve Bedevi gruplar arasında çatışmaların yeniden başladı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 17.07.2025 - 22:50 Güncelleme: 18.07.2025 - 00:45
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        Sana: İsrail Süveyda çevresini vurdu
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        Suriye basını, İsrail’in Süveyda kenti çevresine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

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        BM'DEN İSRAİL'İN SALDIRILARINA TEPKİ

        Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırılarının Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmenin yanı sıra kendi içinde ve bölgeyle barış içinde yeniden inşa edilmesine yönelik çabalara da zarar verdiğini ve ülkeyi son derece hassas bir dönemde daha da istikrarsızlaştırdığını bildirdi. BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları görüşüldü. Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Orta Doğu, Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sivillere yönelik her türlü şiddeti açık şekilde kınadığını anımsattı. Mezhep gerilimini körükleyen ve Suriye halkını 14 yıllık yıkıcı çatışmanın ardından barış ve uzlaşı umudundan mahrum bırakan tüm eylemlerin de bu kapsamda kınandığını kaydeden Khiari, şu ifadeleri kullandı: "Bu bağlamda, Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan, ihlalleri kınayan ve sorumluların hesap vereceği yönündeki açıklamayı not ediyorum. Suriyeli yetkililere, bu soruşturmanın şeffaf, uluslararası standartlara uygun ve hızlı bir şekilde tamamlanması çağrısında bulunuyorum. Bu, özellikle tüm Suriyeliler nezdinde devletin ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarını koruyacağı ve adalet sağlayacağı yönünde güven tesis edilmesi açısından önemlidir." ​​​​​​​Khiari, tüm taraflara, sivillerin korunmasına azami özen göstermeleri ve insanların özgürce hareket edebilmesine, güvenliğe ve tıbbi yardıma erişebilmesine izin vermeleri çağrısında bulundu. İsrail'in 12-16 Temmuz tarihleri arasında Suriye topraklarına yönelik hava saldırılarına yeniden başladığını ve bu saldırıları yoğunlaştırdığını anımsatan Khiari, "Bu bağlamda, BM Genel Sekreteri’nin, Süveyda’nın Dera ilçesi ve başkent Şam’ın merkezine yönelik saldırılar da dahil olmak üzere İsrail’in gerilimi artıran hava saldırılarını kınamasını ben de yineliyorum." dedi. Khiari, "Bu saldırılar Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmenin yanı sıra, Suriye’nin kendi içinde ve bölgeyle barış içinde yeniden inşa edilmesine yönelik çabalara da zarar veriyor ve Suriye’yi son derece hassas bir dönemde daha da istikrarsızlaştırıyor." uyarısında bulundu. Hem İsrail hem de Suriye’nin, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması’nın hükümlerine bağlı kalması gerektiğinin altını çizen Khiari, taraflar arasındaki ateşkesin korunması ve Golan Tepeleri'ndeki istikrarın bozulmaması adına tüm tahrik edici eylemlerden kaçınılmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Khiari, sahadaki durumun oldukça değişken olduğuna ve anlık olarak bazı bölgelerden Bedevi toplulukları hedef alan yeni şiddet olaylarına dair endişe verici haberler geldiğine dikkati çekti. Suriye'deki tüm taraflara diyaloğa bağlı kalmaları çağrısında bulunan Khiari, BM'nin, hesap verebilirliği sağlayan, ulusal iyileşmeyi teşvik eden ve Suriye’nin uzun vadeli toparlanmasına ve refahına temel oluşturacak kapsayıcı ve güvenilir bir siyasi geçişi desteklemek amacıyla Suriyelilerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

        ABD'DEN İSRAİL SALDIRISI SONRASI İLK AÇIKLAMA

        ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in Suriye'deki son saldırılarını desteklemedik. Hem Suriye hem de İsrail ile iş birliği içindeyiz" ifadeleri kullanıldı.

        SURİYE'DE BEDEVİ-DÜRZİ ÇATIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

        Suriye’nin güneyinde Şam yönetimi ile yerel silahlı gruplar arasında dün ateşkesin sağlandığı Süveyda ilinde, Bedevi Araplar ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar yeniden başlarken, İsrail savaş uçakları Bedevi grupları vurdu. Dürzi yoğunluklu nüfusun yaşadığı Süveyda'da sabah saatlerinde yerel silahlı grupların çok sayıda Bedevi Arap aileyi silah zoruyla yerlerinden çıkarması, bazılarını öldürüp ve yaralamasıyla artan tansiyon, akşama doğru silahlı çatışmaya dönüştü. Silahlı Bedevi Arap gruplar, Dürzi gruplarla çatışmaya girerek Süveyda’nın batısında yer alan Mezrea, Tayra, Sama Hanidat, Sama, Eldor, Taara, Devriyye ve Karasa köylerini geri aldı. Bu arada İsrail’e ait bir çok İHA, Suriye semalarında keşif gözetleme yaparken, savaş uçakları Bedevi Arapların kontrolüne geçen Mezraa köyüne TSİ 20:40'ta hava saldırısı düzenledi. Çatışmalara müdahil olmayan ve dün akşam Süveyda dışına çıkan Suriye güvenlik güçleri ise Dera-Süveyda yolunda yeni yol kontrol noktaları kurarak çatışmaların tırmanmasını önlemeye çalışıyor. Süveyda ilindeki Bedevi Arapların üçte birinin, çatışmaların başladığı 13 Haziran'dan bu yana bölgeden ayrıldığı tahmin ediliyor. Şam yönetimi ile Dürzi silahlı gruplar arasında dün sağlanan anlaşmadan sonra, intikam eylemlerinden endişe eden Bedevi Arap aileleri ile bulundukları yerlerden silah zoruyla çıkartılmaya başlayan çok sayıda aile, Dera ve Kuneytra illerine doğru yola çıkmıştı.

        İSRAİL SÜVEYDA ÇEVRESİNİ VURDU

        İsrail'e ait savaş uçaklarının Suriye'nin güneyindeki Süveyda kenti çevresini vurdu.

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