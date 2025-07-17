Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe MAÇ SONUCU: Portimonense: 1 - Fenerbahçe: 2 - Fenerbahçe Haberleri

        MAÇ SONUCU: Portimonense: 1 - Fenerbahçe: 2

        Fenerbahçe, Portekiz kampındaki ilk hazırlık maçında Portimonense'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri; 20 ve 62. dakikada Sebastian Szymanski attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 23:59 Güncelleme: 18.07.2025 - 00:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe, Szymanski'yle güldü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeni sezon çalışmaları kapsamında Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Portimonense'yi 2-1 yendi.

        Teknik direktör Jose Mourinho, Portimao Stadı'nda oynanan karşılaşmada takımını sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle sürdü.

        Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Levent Mercan ve Oğuz Aydın ilk 11'i ile sahaya çıktı.

        Jose Mourinho, devre arasında Levent Mercan, Archie Brown, Alexander Djiku ve İrfan Can Eğribayat'ı oyundan alırken, Cengiz Ünder, Diego Carlos, Çağlar söyüncü ve Dominik Livakovic'i sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam, 61. dakikada Oosterwolde-Yusuf Akçiçek ve İrfan Can Kahveci-Mimovic, 68. dakikada Mert Müldür-Yiğit Efe Demir, Oğuz Aydın-Bartuğ Elmaz ve 87. dakikada Fred-Çağrı Fedai, Szymanski-Emirhan Arkutcu değişikliklerini yaptı.

        Karşılaşmaya iyi başlayan ve topun hakimiyetini ilk yarı boyunca elinde tutan Fenerbahçe, 20. dakikada Sebastian Szymanski'nin golüyle soyunma odasına 1-0 üstün gitti. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, 62. dakikada yine Sebastian Szymanski ile skoru 2-0 yaptı. Sarı-lacivertliler, 89. dakikada Tamble'nin golüne engel olamadı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

        İRFAN CAN KAPTAN OLARAK ÇIKTI

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, müsabakaya kaptan olarak çıktı.

        Transfer sürecinde adı farklı takımlarla da anılan İrfan Can, ilk hazırlık maçında kaptanlık bandını koluna taktı.

        BROWN BEĞENİ TOPLADI

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, sergilediği performansla göz doldurdu.

        Genç oyuncu, hem ileri çıkışlarında hem de topu kullanmada başarılı bir görüntü ortaya koydu.

        İngiliz oyuncu, devre arasında oyundan çıktı.

        MIMOVIC İLK KEZ

        Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

        Geçen sezonun devre arasında sarı-lacivertlilere katılan ancak başka takıma kiralanan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon forma şansı bulamamıştı.

        Mimovic, 61. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu.

        SAHADA SERTLİK GERGİNLİĞE SEBEP OLDU

        Müsabakanın ilk yarısı oldukça sert müdahalelere sahne oldu.

        Oyun sık sık dururken, oyuncular arasında gerginlikler yaşandı. Portimonenseli futbolcuların üst üste sert faullerinin ardından teknik direktör Jose Mourinho da tepki gösterdi.

        Bir pozisyonun ardından hakeme bitirelim işareti de yapan Portekizli çalıştırıcı, yardımcı hakeme sertliğe dair uyarıda bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sana: İsrail Süveyda çevresini vurdu
        Sana: İsrail Süveyda çevresini vurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanlığına 20 bin personel alımı yapılacak
        Adalet Bakanlığına 20 bin personel alımı yapılacak
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Ahmed Şara ile görüştü
        Ahmed Şara ile görüştü
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        Morata'ya eş durumu!
        Morata'ya eş durumu!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Habertürk Anasayfa