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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Adalet Bakanlığına 20 bin personel alımı yapılacak - İş-Yaşam Haberleri

        Adalet Bakanlığına 20 bin personel alımı yapılacak

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak amacıyla zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapacağız." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 21:38 Güncelleme: 17.07.2025 - 21:38
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        Adalet Bakanlığına 20 bin personel alımı yapılacak
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada adalet teşkilatına 20 bin yeni personel alımı yapılacağı müjdesini verdiğini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Bakan Tunç, şunları kaydetti:

        "Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak amacıyla zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapacağız. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla yürüttüğümüz çalışmalarda desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, adalet politikalarımızın hayata geçirilmesinde her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Gücümüze güç katacak yeni çalışma arkadaşlarımıza adaletin tecellisi yolunda şimdiden başarılar diliyorum. Adalet teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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