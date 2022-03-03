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OGM 5 bin işçi ve personel alımı yapıyor! 2022 OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimler başvurabilir?

OGM işçi ve personel alımı yapıyor! 2022 OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin twitter hesabından paylaştığı personel alımı duyurusunun ardından gözler OGM personel alımı başvuru şartlarına ve başvuru tarihlerine çevrildi. OGM taşra ve merkez teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 5 bin personel alımı yapılacak.

03.03.2022 - 12:03 | Güncelleme: SOSYAL GÜVENLİK

  • Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mart ayının ilk gününde yaptığı paylaşımla Orman yangınlarında Orman Genel Müdürlüğü personellerinin çabasına dikkat çekerek OGM bünyesine 5 bin yeni personel alınacağını açıkladı. OGM personel alımı başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar ilanın yayımlanıp yayımlanmadığını merak ediyor. OGM personel alımı başvuruları İşkur sistemi üzerinden gerçekleşecek. İşte OGM personel alımı başvuru şartları ve OGM 5 bin personel alımı detayları

  • OGM İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN? 

    Bakan Bekir Pakdemirli, 5 bin yangın işçisi istihdam edileceğini duyurdu. OGM personel alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz belli değil. 

  • OGM 5 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları Bakanlık tarafından yayımlanacak personel alımı ilanının ardından başlayacak. OGM personel alımı ilanı henüz yayımlanmadı. İlan yayınlandığı zaman başvuru yapmak isteyen adaylar ürkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) online şubesi esube.iskur.gov.tr adresindeki Açık İş İlanları sekmesinden OGM personel alımı için başvuru yapabilecek. 

    İŞKUR OGM PERSONEL ALIMI İLANINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  • YANGIN İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 

    1. Türk vatandaşı olmak,

    2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

    3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

  • 4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

    5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

    6. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

    7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak...

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