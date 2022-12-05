'Fırsatı kaçırmayalım'

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Otomotiv sektöründe son günlerde Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) sıfırlama önerisi tartışılıyor.

Söz konusu önerinin sahibi Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, otomobillere uygulanan ÖTV'yi 10 yılda sıfırlamaya yönelik hazırladıkları planı Habertürk yayınında anlattı.

Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas ve Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki'nin sorularını yanıtlayan Bozkurt, "ÖTV konusu 20 yıldır hayatımızda. ÖTV'nin otomobilin üzerinde çok büyük bir yük olduğunu görüyoruz, fiyatları yukarı doğru çekiyor. Yıllardır ÖTV nasıl kaldırılır diye konuşuluyor. ÖTV'yi yarın sabah kaldırsanız devletin önemli bir gelir kaybı olur. Yaklaşık 150-200 milyar dolarlık bir gelir kaleminden bahsediyoruz. Bundan bir anda vazgeçmek kolay değil. ÖTV bir anda sıfırlansa, mevcut araç envanterinin değeri düşer ve farklı ekonomik sorunlar çıkar. Bizim yaptığımız çalışmaya göre, ÖTV'yi bir günde düşürmek mümkün değil, ama uzun vadede düşürmek mümkün" dedi.

ÖTV'yi düşürecek planın süresinin 12-15 yıl şeklinde de olabileceğini kaydeden Bozkurt, "Her yıl yüzde 3-5 şeklinde düşürerek ÖTV'yi ortadan kaldırabiliriz. Eğer ÖTV azalırsa ve otomobilde vergi sistemi dünyadaki genel sistemlere uygun hale gelirse, iç pazar büyür. Fakat, buradaki temel amaç iç pazarı büyütmek değil. Bu planın Türkiye'ye yeni yatırımlar çekebileceğini de düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'YATIRIMCI BELİRSİZLİĞİ SEVMEZ'

Çin'den 500 farklı otomobil markasının Avrupa'ya girmek istediğini, ama karşılarına gümrük duvarlarının çıktığından bahseden ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, "Bu markaların Türkiye'de üretim yaparak Avrupa'ya ihracat yapma ihtimali var. Türkiye'nin yakın çevresinde otomotiv üssü olarak otomotiv ihracatını artırması kuvvetle muhtemel. Hazırladığımız plan bir devlet politikası haline gelirse, iç pazar her yıl kademeli olarak büyür. Yol haritasına sadık kalınacağı açıklanırsa, belirsizlik ortamı ortadan kalkar, yatırımcılar önünü görür. Otomotiv yatırımlarında, fabrikalarda üretilen araçların yüzde 15 kadarının iç ülkeye satılmasına bakılır ki, o yatırım mantıklı olsun. Bugüne kadar ÖTV her sabah uyandığımızda sürpriz bir biçimde değişti. Yatırımcılar bu belirsizliği sevmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

'CARİ AÇIĞIN KAPANMASINA KATKI SAĞLANIR'

Bozkurt, planın uygulanması halinde, Türkiye'de üretilen araçların yüzde 85'inin dünyaya ihraç edileceğini ve cari açığın kapanmasına katkı sağlanacağına da işaret ederek, "Otomotiv sektörü son 16 yılda 70 milyar dolar cari fazla veren bir sektör. Şuan olduğu gibi, Türkiye'de 3-5 tane daha otomotiv fabrikası olsa cari açığın kapanmasına bile katkı sağlanır. Sektörde 500 bin kişi çalışıyor, bu rakam rahatlıkla 750 bine çıkarabilir. Dünyanın farklı ülkelerinden tedarik sanayi firmaları da Türkiye'ye gelerek buradan ihracat yapabilirler" ifadelerini kullandı.

'İKİNCİ EL ARAÇ İHRACATININ ÖNÜ AÇILIR'

ODMD'nin hazırladığı yol haritasının birden fazla soruna çözüm önerisi sunduğunu aktaran Bozkurt, "Türkiye yollarındaki araçların gençleşmesi de sağlanabilir. Trafikteki araçların çoğu 20 yaşın üzerinde. Bu araçlar trafik güvenliğini ve çevreyi tehdit ediyor. Eğer ÖTV düşerse, bu araçların ihracatının da önü açılır. Şuan regülasyonlar ikinci el araç ihracatına izin veriyor, fakat ÖTV'den dolayı araçların fiyatları yüksek olduğu için ikinci el araç ihraç edemiyoruz. Örneğin 3-5 yaşındaki bir otomobil yaklaşık 15 bin dolar kadar. Bu aracı Afrika'ya ihraç etmeye çalıştığınızda, o aracın sıfır kilometresi orada 15 bin dolara satılıyor. Dolayısı ile ikinci el araç ihracı yapamıyoruz. Bu da yollardaki araçların yaşlı olmasına yol açıyor" dedi.

'1.6 MOTOR TAKINTISINDAN KURTULAMADIK'

Bozkurt, ÖTV'nin sıfırlanması planının uygulanması halinde 5 yıl sonra otomobil için ödenen vergilerin yarıya ineceğini de belirterek, "O durumda bile, vatandaş yeni teknolojilere sahip otomobillere daha rahat ulaşabilir, Artık lüksün tanımı 1.6 litre araçların altı yada üstü şeklinde değil. Öyle lüks markalar var ki, motor hacmi 1.6 litreden daha küçük otomobiller üretiyorlar. 2 litre motorlu bazı araçlar da çok daha çevreci. Biz hala 20 yıl önceki 1.6 litre takıntısından kurtulamadık" diye konuştu.

'KİŞİ BAŞINA DÜŞEN ARAÇ SAYISI DÜNYANIN GERİSİNDE'

Türk otomotiv sanayisinin gücüne de atıfta bulunan Ali Haydar Bozkurt, "Bizim çok iyi bir altyapımız var. Mühendislik birikimimiz, üretim gücümüz, lojistik konumumuz çok güçlü. Potansiyelimizi göstermemizin önündeki tek engel iç pazarın olması gerekenden daha düşük seviyede kalması. 10 yıldır pazar 800 bin adetlerin üzerine çıkamıyor. Pazarın 1.5 milyon adet seviyesine çıkması zor değil. Türkiye'de 1000 kişiye 260 otomobil düşüyor, Avrupa'da 1000 kişiye 600 otomobil düşüyor. Otomobil bir lüks değil, ihtiyaç. Bu kadar yüksek vergiler ile otomobili lüks bir kavram olarak göstermek yanlış. Potansiyelimizi gösteremememizin bir sebebi de, kişi başına düşen otomobil sayısında dünyanın gerisinde kalmamızdan kaynaklanıyor" görüşünü savundu.

'BAŞKA ÇIKIŞ YOLU BULAMADIK'

ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, ÖTV'den kaybolacak vergi gelirlerinin yerine yenilerinin konulabileceğini de anlattı.

Bozkurt, "Bizim yaptığımız simulasyona göre, ÖTV'yi kademeli düşürme planı 8'inci yılına geldiğinde, yani vergi oranı yüzde 25'lere düştüğünde, ÖTV vergi gelirleri, KDV ve MTV gibi diğer vergilerden sağlanacak gelirler ile başabaş noktasına ulaşılabiliyor. Bu plan dışında devletin vergi gelirini düşürmeyecek, ekonomiyi sıkıntıya sokmayacak ve tüketiciyi rahatlatacak başka bir çıkış yolu bulamadık" dedi.

'ADIM ATMAZSAK YATIRIMLARI KAÇIRABİLİRİZ'

Hazırladıkları planın uygulanmaması halinde Türkiye'nin fırsatlar kaçıracağı uyarısında bulunan Bozkurt, "Bu plan uygulanmaz ise, pazar 800 bin adetlerde kalarak yerinde saymaya devam eder. Yatırım arayışında olan dünya devi markalar yada Çinli markalar eskiden olduğu gibi Doğu Avrupa'ya gider. Bugün bir fırsat var, bunu kaçırmamalıyız. Hiç bir şey yapmazsak, 10 yıl sonra da bugün olduğu gibi ÖTV ne olacak diye tartışmaya devam ederiz" görüşünü paylaştı.