ODMD Gladyatör Ödülleri 14'üncü kez sahiplerini buldu

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Her yıl otomotiv sektörünü bir araya getiren ODMD Satış ve İletişim Ödülleri’nin on dördüncüsü gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) organize ettiği 'ODMD Satış ve İletişim Ödülleri, 2023 Gladyatörleri'nde, sektörün 'en'leri belirlendi.

4 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşen geceye, ODMD üye markaları, otomotiv dünyasının temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Otomotivde tüm zamanların rekoru Haberi Görüntüle

Organizasyonda “Satış” ve “İletişim” kategorilerinde toplam 20 dalda ödül verildi.

Gecede sahibinden.com, 2023 yılı ikinci el araç ilanı verilerine göre segmentler içerisinde en çok ilgi gören marka ve modellere de ödüllerini takdim etti.

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Yapılan açıklamaya göre, tüm kategorilerde ödül alan firmalar, ödüller ile eş zamanlı olarak hazırlanan ve ODMD tarafından onaylanan logoların bir yıllık kullanım hakkına da sahip oldu.

Ödül alan markalar ise şu şekilde;

SATIŞ ÖDÜLLERİ

- En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: CITROEN

- En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: MG

- En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: FIAT Fiorino

- En Çok Satılan Otomobil Modeli: FIAT Egea

- En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: FORD

- En Çok Satılan Otomobil Markası: FIAT

- En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: FIAT

İLETİŞİM ÖDÜLLERİ

- Yılın Dergi Uygulaması: FORD - Ford Türkiye İkinci El Dergi İlanları

- Yılın Radyo Uygulaması: FORD - Ford Türkiye Radyo Projesi

- Yılın Outdoor Uygulaması: KIA - EV6 Özel Billboard Uygulaması

- Yılın Dijital Deneyim Uygulaması: BMW - BMW Kişiselleştirilmiş Müşteri Deneyimi - CDP Entegrasyonu

- Yılın Gazete Uygulaması: CHERY - Chery - Sınıfının Büyüğü

- Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: BMW - BMW Pop-Up Store, Mandarin Oriental Bodrum

- Yılın Sosyal Medya Uygulaması: CUPRA - CUPRA x FireFlux İş Birliği

- Yılın TV Uygulaması: FIAT - Fiat 500e Lansman Filmi

- Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: TOYOTA - Engelliler Günü Özel İletişim ( Beyaz Baston ve Web Sitesi Simülasyonu Uygulaması)

- Yılın Sürdürülebilirlik Projesi: MERCEDES-BENZ TÜRK - Mercedes-Benz Türk Her Kızımız Bir Yıldız

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- Yılın Jüri Özel Ödülü: Mercedes-Benz Perakendenin Fijital Dönüşümü

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