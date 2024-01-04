Türkiye otomotiv pazarı 2023'ü tüm zamanların rekorunu kırarak geride bıraktı

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, rekorlar ile başlayan 2023'ü tüm zamanların rekoru ile noktaladı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2023 genelinde Türkiye'de 1 milyon 232 bin 635 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Bu dönemde pazardaki büyüme oranı ise yüzde 57.4 oldu.

Ocak-Aralık 2023 döneminde otomobil satışları 967 bin 341 adede yükseldi.

Aynı dönemde hafif ticari araç satışlarında da dikkat çeken büyüme yaşandı. Böylece 2023'te gerçekleşen hafif ticari araç satışları 265 bin 294 adet olarak kayıtlara geçti.

2024’TE PAZARDA DARALMA BEKLENTİSİ

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Rakamları açıklayan ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, 2023 inişli çıkışlı bir çok olayın yaşandığı farklı bir yıl olduğunu söyledi.

Bozkurt, “Yıllarca pazar 1 milyon adet olur mu diye tahminler yürüttük. Ardından pandemi, küresel gelişmeler ve ekonomik zorluklar ortaya çıktı. Fakat 2023 başında 1 milyon adedi aşacağımız tahmin ettik” dedi.

Sektörün 2024 beklentilerinden de bahseden Bozkurt, “2024’te 2023 kadar iyi bir pazar olmayacağını bekliyoruz. 2024’te 850 bin-900 bin adetlik bir pazar büyüklüğü beklentimiz var” diye konuştu.

‘DOĞRU STRATEJİLER İLE SATIŞLAR 2 MİLYONU AŞABİLİR’

Türkiye’de en az 2 milyon adetlik pazar potansiyeli olduğunu da kaydeden Bozkurt, “Hayalimiz Türkiye’nin genç nüfusu ile yılda 2-2.5 milyon adetlik pazar büyüklüğü yakalaması. Çekeceği yatırımlar ile en az 3 milyon adetlik üretime ulaşması ve bunun yüzde 85’inin ihraç edilmesi. Bu çok uzak bir ihtimal değil, tüm paydaşlar ile doğru stratejiler belirleyerek bu hedeflere ulaşılabilir” ifadelerini kullandı.