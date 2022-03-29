Türk otomotiv sektörünün 44 markasını çatısı altında barındıran Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) 36. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

2021 yılının detaylı otomotiv sektörü değerlendirmesinin ve 2022 yılı beklentilerinin paylaşıldığı Genel Kurul’da yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi de gerçekleşti.

Genel Kurul'da ekonomik ve sektörel değerlendirmelerin yer aldığı bir sunum yapan ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, ODD’nin 2021 faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Dr. Hayri Erce sunumunda, "2020 ilk çeyreğinde başlayan pandeminin zorlukları ve belirsizliklerinin 2021 yılında devam etmesi ile yaşanan tedarik sorunları ve çip krizinin olumsuz etkileri sebebiyle, otomotiv iç pazarı sekiz yüz bin adet seviyesinin de altında kapandı. Otomotiv sektörü iç pazar adetleri, sektörümüzde 2015 yılında yakalanan bir milyon adetlik iç pazar seviyesinin altında kalmaya devam ediyor. 2022 yılı iç pazar tahminlerine göre ise, geçen seneki iç pazar adetlerini yakalamak büyük başarı olacaktır" ifadelerini kullandı.

'KURUMSALLAŞMA İÇİN ÇALIŞMALARDA BULUNDUK'

Genel Kurul'da iki dönem başkanlık yaptığı Yönetim Kurulu faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunan ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, bir sonraki Yönetim Kurulu’na başarılar diledi ve gelecek dönem için temennilerini paylaştı.

2018'den beri yürüttüğü ODD'deki başkanlık görevinin, iki dönemin ardından bu ay sona ereceğini kaydeden Ali Bilaloğlu, "Bu dönemde, derneğimizin kurumsallaşması, sektörümüze desteğin sistematik ve bilimsel hale getirilmesi için yoğun emek isteyen çalışmalarda bulunduk. Türkiye’nin ve dünyanın ilk dijital otomotiv fuarını gerçekleştirdik. Yönetimimiz için en önem verdiğimiz kavram; “Ölçmeden iyileştiremezsin” oldu. ODD’nin en önemli sorumluluklarından birinin gerek üyelerine gerekse otomotiv sektöründeki paydaşlara, bilgiyi zamanında ve en doğru haliyle sunmak olduğunu düşündük. Böylesi dinamik ve sürekli gelişen bir sektörde, bilgiyi güncel ve değerlendirilebilir kılmak adına Magma Data ismini verdiğimiz ODD Veri Tabanıyla daha kapsamlı bir yapıya geçtik. Ayrıca kurumsal yönetim ilkelerini benimsemiş olmamızdan dolayı tüzüğümüzü güncelledik" dedi.

Konuşmasında yeni yönetime başarılar dileyen Bilaloğlu, "Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevimi devrederken bana verdikleri destek için başta Genel Koordinatör Dr. Hayri Erce ve ekibine, birlikte görev yaptığımız yönetim kuruluna ve dernek üyelerimize içten teşekkürlerimi sunarım. Yeni yönetim kurulumuzun da bu vizyonla, sektörümüzün değişim ve dönüşümünü en iyi şekilde yöneteceklerine canı gönülden inanıyorum. Yeni başkanımızın liderliğinde ODD’nin başarılarına nicelerini ekleyeceğine eminim" ifadelerini kullandı.

YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ

ODD’nin kurulduğu 1987 yılından bu yana her yıl düzenlediği Genel Kurul toplantılarında iki yılda bir seçim yapılarak yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri belirleniyor.

ODD'nin yeni başkanın, derneğin Nisan ayında gerçekleşecek yönetim kurulu toplantısının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor. ODD’nin 2022-2024 Dönemi Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri ise şu şekilde açıklandı;

- Yönetim Kurulu:

Ali Haydar Bozkurt

A. Şükrü Bekdikhan

İzzet Berk Çağdaş

Özgür Yücetürk

G. A. Gino Bottaro

İbrahim Anaç

Murat Berkel

- Denetleme Kurulu:

Altan Aytaç

Hakan Tiftik

Bülent Kılıçer

- Yönetim Kurulu Yedek:

Halil Karagülle

Zafer Başar

Emre Doğueri

Kağan Dağtekin

Ilgaz Korkmaz

- Denetleme Kurulu Yedek:

Nurkan Yurdakul

Haluk Helvacı

Tansu Giz