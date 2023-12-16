Nurgül Yeşilçay'dan Gökhan Özoğuz'a tepki: Kimseyi gözünüzde büyütmeyin!
Oğlu Osman Nejat ile Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'a sitem ederek, "Kimseyi gözünüzde büyütmeyin!" dedi
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Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın Cem Özer ile evliliğinden olan oğlu Osman Nejat ile Athena konserine gitti.
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Anne oğulun güzel başlayan gecesi tatsız bitti. Athena grubunu tebrik etmek için konser sonrası oğlu ile birlikte kulise giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'un tavrından rahatsız oldu.
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Yeşilçay, sitemini sosyal medya hesabından dile getirdi.
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Ünlü oyuncu, "Bir genç Gökhan'la tanışmak istiyor, çünkü çok seviyor Athena'yı... Kulise gidiyoruz tebrik etmek için! Ay Gökhan'da bir afra bir tafra! Gökhan ne kadar tatsızsa, Hakan o kadar tatlıydı! Neyse sakın hayallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin! Uyarayım dedim!" ifadelerini kullandı.