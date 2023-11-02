Nokia, Amazon ve HP'ye akış patentleri nedeniyle dava açtı

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Nokia'nın yeni segmentlerden sorumlu baş lisanslama sorumlusu Arvin Patel, davaların Almanya, Hindistan, İngiltere ve Avrupa Birleşik Patent mahkemesinde açıldığını belirtti.

Patel, Amazon Prime Video ve akış cihazlarının "video sıkıştırma, içerik dağıtımı, içerik önerisi ve donanımla ilgili hususlar dahil olmak üzere birden fazla teknolojiyi kapsayan" multimedya patentlerini ihlal ettiğini belirtti.

PATENTLİ TEKNOLOJİLERİN İZİNSİZ KULLANIMI

Nokia, cihazlarında video ile ilgili patentli teknolojilerin yetkisiz kullanımı nedeniyle ABD'de HP'ye karşı ayrı bir dava açtı.

Patel, patent ihlalleri söz konusu olduğunda davaların hiçbir zaman Nokia'nın ilk tercihi olmadığını belirterek, Amazon ve HP ile birkaç yıldır görüşmeler yapıldığını, ancak bazen yasal işlemlerin bazen "kurallara göre oynamamayı seçen şirketlere yanıt vermenin tek yolu" olduğunu da sözlerine ekledi.