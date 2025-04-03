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        Haberler Ekonomi Emlak Nisan ayı için kirada tavan zam oranı belli oldu - Emlak Haberleri

        Nisan ayı için kirada tavan zam oranı belli oldu

        Mart ayının enflasyon verileri belli oldu, nisan ayında kiracılara uygulanabilecek tavan zam oranı şekillendi. 12 aylık enflasyon ortalamasının baz alındığı tavan zam oranı yüzde 51,26 oldu

        Giriş: 03.04.2025 - 10:02 Güncelleme: 03.04.2025 - 10:27
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        Kirada tavan zam oranı belli oldu
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        TÜİK, mart ayının enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre; nisanda konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 51,26 oldu.

        Kirada uygulanabilecek tavan zam oranı, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte ortaya çıkan 12 aylık enflasyon ortalamasıyla belirleniyor.

        2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.

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