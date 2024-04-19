Memur ve emekli maaş zamları başta olmak üzere birçok ekonomik kalemi etkileyen enflasyon oranları her ay TÜİK tarafından paylaşılıyor. Milyonlarca vatandaş TÜİK'in açıklayacağı Nisan ayı enflasyon oranlarına kilitlenmişken; Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile beklenti belli oldu. Peki, 2024 Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte, Merkez Bankası tarafından paylaşılan Nisan ayı enflasyon beklenti tahmini anketi ile ilgili detaylar...