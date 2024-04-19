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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Nisan ayı enflasyon beklentisi anketi yayınlandı! 2024 TÜİK Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Nisan ayı enflasyon beklentisi anketi yayınlandı! 2024 Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

        Nisan ayı enflasyon oranı rakamları TÜİK'in yapacağı son dakika açıklaması ile netleşecek. Pek çok ekonomik kalemi etkilemesi sebebiyle yakından takip edilen Nisan ayı enflasyon beklentisi tahmini, Merkez Bankası'nın yayınladığı Piyasa Katılımcıları Anketi ile belli oldu. İşte, "2024 Nisan ayı enflasyon oranı rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 12:06 Güncelleme: 19.04.2024 - 12:06
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        • 1

          Memur ve emekli maaş zamları başta olmak üzere birçok ekonomik kalemi etkileyen enflasyon oranları her ay TÜİK tarafından paylaşılıyor. Milyonlarca vatandaş TÜİK'in açıklayacağı Nisan ayı enflasyon oranlarına kilitlenmişken; Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile beklenti belli oldu. Peki, 2024 Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte, Merkez Bankası tarafından paylaşılan Nisan ayı enflasyon beklenti tahmini anketi ile ilgili detaylar...

        • 2

          TÜİK MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Nisan ayı enflasyon rakamları 3 Mayıs 2024 Cuma günü saat 10.00'da belli olacak.

        • 3

          2024 NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ

          Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

          Buna göre, geçen ay yüzde 3,42 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,25'e indi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 44,19'dan yüzde 44,16'ya geriledi.

          TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 36,70'ten yüzde 35,17'ye, 24 ay sonrası için yüzde 22,67'den yüzde 22,05'e indi.

        • 4

          Yıllık Enflasyon Beklentileri

          Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,19 iken, bu anket döneminde yüzde 44,16 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,70 iken, bu anket döneminde yüzde 35,17 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,67 ve yüzde 22,05 olarak gerçekleşmiştir.

        • 5

          12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

          2024 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,36 olasılıkla yüzde 30,00 – 33,99 aralığında, yüzde 38,96 olasılıkla yüzde 34,00 – 37,99 aralığında, yüzde 13,30 olasılıkla ise yüzde 38,00 - 41,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 32,81’inin beklentilerinin yüzde 30,00 – 33,99 aralığında, yüzde 34,38’inin beklentilerinin yüzde 34,00 – 37,99 aralığında, yüzde 20,31’inin beklentilerinin yüzde 38,00 – 41,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        • 6

          24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

          2024 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 28,70 olasılıkla yüzde 16,00 – 20,99 aralığında, yüzde 52,52 olasılıkla yüzde 21,00 – 25,99 aralığında, yüzde 9,08 olasılıkla ise yüzde 26,00 – 30,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        • 7

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 33,93‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00 - 20,99 aralığında, yüzde 42,86'sının beklentilerinin yüzde 21,00 – 25,99 aralığında, yüzde 12,50‘sinin beklentilerinin yüzde 26,00 – 30,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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