Bir klinik psikolog gerçekleri açığa çıkardı: Sahte arkadaşların diğer insanlardan gizleyemedikleri 9 davranışları
Günlük yaşantımızda birçok insanla etkileşim halindeyiz ve bazıları gerçek dostluklara dönüşürken bazıları da sahte arkadaşlıktan ibaret olabilir. Peki, sahte arkadaşların davranışları neler olabilir? İşte, sizin için sahte arkadaşların diğer insanlardan gizleyemedikleri 9 duygu durumları!
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Sahte arkadaşlar, sizi önemsiyormuş gibi yapan ama aslında sizi düşünmeyen kişilerdir. Haberimizde sizin için Chicago'da klinik psikolog olan Aimee Daramus'a göre yalnızca kendilerine fayda sağladığında arkadaş gibi davranma eğiliminde olan sahte arkadaşların davranışlarını derledik. İşte, sahte arkadaşların davranışlarına dair detaylar...
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1. TUTARSIZLIK
Doktor Daramus, sahte arkadaşların genellikle bir şeye ihtiyaç duyduklarında size geldiklerini ancak sizin bir şeye ihtiyacınız olduğunda yanınızda olmadığını söylüyor. Yani ihtiyaç duyduğunuz anda ortadan kaybolabilirler veya bahaneler üretebilirler.
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2. TEK TARAFLILIK
Bu tarz kişilerle ilişkiniz tek taraflı görünebilir. Örneğin onlarla olan sohbetleriniz yalnızca onların hayatlarının ve fikirlerinin etrafında dönüyor olabilir. Sizin hayatınızda olup bitene pek ilgi göstermeyebilirler.
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3. GÜVENİLMEZLİK
Doktor Daramus'a göre sahte arkadaşlar, güvenilmez olabilirler ve size verdikleri sözleri nadiren tutabilirler. Örneğin, sizinle plan yapıp sonradan vazgeçebilirler ya da size bir konuda yardım edeceklerine söz verip son anda vazgeçerek sizi zor durumda bırakabilirler.
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4. AŞAĞILIK KOMPLEKSİ
Sahte arkadaşlar, sizi başkalarının önünde reddedebilir veya sizinle alay edip aşağılayabilirler. Ayrıca sizi incittikten sonra size yardım etmeye çalıştıklarını iddia edebilirler. Daramus'a göre diğer herkes size güzel giyindiğinizi söylediğinde bile size çirkin olduğunuzu söyleyen arkadaşınızın aşağılık kompleksi olabilir bu yüzden sizi de mutsuz etmek isteyebilirler.
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5. İHANET ETMEK
Sahte arkadaşlar size sadık olmayabilirler. Yani onlara güvenip paylaştığınız bir sorununuzu başkalarıyla paylaşabilir, arkanızdan kötü konuşabilir, hatta hakkınızda dedikodular yayabilirler.
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6. KISKANÇLIK
Başarılarınız nedeniyle kendilerini tehdit altında hissedebilirler, bu yüzden başarılarınızı kutlamak yerine onları küçümsemeye veya sizinle rekabet etmeye çalışabilirler.
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7. SINIRLARI ÖNEMSEMEMEK
Her insan kişisel alanı, mahremiyeti veya duygusal sınırları vardır. Ancak sahte arkadaşlar bunların hiçbirini önemsemezler, sınırlarınızı sürekli olarak aşabilir veya göz ardı edebilirler.
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8. KOŞULLU ARKADAŞLIK
Bu tür kişilerin arkadaşlıkları genellikle sosyal statü, parasal kazanç veya diğer türden faydalar gibi sizden ne kazanabileceklerine bağlı olabilir. Bunun yanı sıra hedeflerine ulaştıklarında ise size olan ilgileri azalabilir.
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9. MANİPÜLASYON
Sizden istediklerini elde etmek için sizi suçlu hissettirerek amaçlarına ulaşabilirler. Bunun yanı sıra duygu sömürüsü yoluyla sizi manipüle ederek isteklerini yaptırabilirler.
Kaynak: Very Well Mind