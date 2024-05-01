Bir klinik psikolog gerçekleri açığa çıkardı: Sahte arkadaşların diğer insanlardan gizleyemedikleri 9 davranışları

Sahte arkadaşlar, sizi önemsiyormuş gibi yapan ama aslında sizi düşünmeyen kişilerdir. Haberimizde sizin için Chicago'da klinik psikolog olan Aimee Daramus'a göre yalnızca kendilerine fayda sağladığında arkadaş gibi davranma eğiliminde olan sahte arkadaşların davranışlarını derledik. İşte, sahte arkadaşların davranışlarına dair detaylar...