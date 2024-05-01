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        Haberler Dünya Gürcistan parlamentosunda "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısı ikinci onayını aldı

        Gürcistan parlamentosunda "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısı ikinci onayını aldı

        Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısına karşı protestolar haftalardır devam ediyor. İktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin parlamentoya sunduğu yasa tasarısı bugün ikinci oylamadan da geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 22:24 Güncelleme: 01.05.2024 - 22:24
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        • 1

          Gürcistan'da, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin parlamentoya sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı ikinci oylamadan da geçti.

          Parlamento Genel Kurulunda yapılan oylamada, iktidar partisinin sunduğu yasa tasarısına 83 milletvekili destek verirken, 23 milletvekili hayır oyu kullandı. Tasarı, daha önce yapılan ilk oylamada da onaylanmıştı.

        • 2

          Tasarının yasa olarak kabul edilmesi için parlamentoda üç kez onaylanması gerekiyor.

          Tasarının 3. kez oylanması için 17 Mayıs'ta parlamentoda oturum düzenlenecek.

        • 3

          TASARI KARŞITI GÖSTERİLER SÜRÜYOR

          Tiflis'te akşam saatlerinde toplanan binlerce gösterici "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısı karşıtı gösteri düzenledi. Göstericiler, yasa tasarısının bugün parlamentoda düzenlenen oylamada ikinci onayı almasına tepki gösterdi.

        • 4

          Polis ekipleri yaklaşık bir saat binanın girişlerini göstericilere kapattı. Polis yeniden binayı kuşatmaya çalışan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

          Protesto gösterisi sürüyor.

        • 5

          "YABANCI BİR GÜCÜN ÇIKARLARINI GÖZETEN ORGANİZASYON TANIMI"

          Parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, yaklaşık bir ay önce yaptığı açıklamada, Gürcistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını savunmuştu.

          Ülkesindeki uluslararası mali kuruluşların Gürcistan'daki STK ve medya gibi kurumlara sağladıkları finansman hakkında şeffaf bilgi alınmasının imkansız olduğunu belirten Mdinaradze, "Yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını yeniden sunmaya karar verdiklerini bildirmişti.

        • 6

          Yasa tasarısı içeriğinin geçen yılki tasarıyla aynı olduğunu dile getiren Mdinaradze, sadece daha önce içindeki "yabancı etki ajanı" yerine "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımının kullanılacağını aktarmıştı.

          Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ise hükümet olarak açık ve şeffaf çalıştıklarını ifade ederek, ülkesinde faaliyet gösteren tüm STK'lerin de şeffaf çalışmaları gerektiğini vurgulamıştı.

        • 7

          GEÇEN YIL DA GÖSTERİLERE NEDEN OLMUŞTU

          İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını ilk olarak Mart 2023'te parlamentoya sunmuştu.

          Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların "yabancı ajan" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

        • 8

          Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek, iptal edilmesini istemişti.

        • 9

          Muhalifler, tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken, parlamentoda milletvekilleri arasında kavgalar çıkmış, Tiflis sokaklarında protestolar düzenlenmişti.

        • 10

          Gösterilerin büyümesi üzerine Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda ön onay alan yasa tasarısını geri çekmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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