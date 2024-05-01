Hadise'den Lucas Torreira açıklaması: Kendimle mutluyum
Hadise'nin Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü. Hadise, söz konusu iddiayla ilgili açıklama yaptı
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hadise, Beşiktaş Akaretler'de düzenlenen bir partide basın mensuplarıyla bir araya geldi. Adı; Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile anılan şarkıcı, haklarında çıkan aşk dedikodularına açıklık getirdi.
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"BENİ DİNLEMEYE GELDİ BEN DE MAÇLARA GİDİYORUM"
Hadise, gazetecilerin "Lucas Torreira ile birlikte olduğunuz dedikodusu doğru mu?" sorusuna "Arkadaşız" yanıtını verip haklarında çıkan aşk iddialarına şu sözlerle açıklık getirdi: Aşk deyince de ben be... Lucas, beni dinlemeye geldi. Benim çok yakın arkadaşım, ben de maçlara gidiyorum, maç seyretmekten keyif alıyorum, çok huzurlu oluyorum maç izleyince. Önemli bir maç varsa seyretmesi bana keyifli geliyor. Size şöyle söyleyeyim, hayatımda kimse yok, hayatımda aşk yok. Kendimle çok mutlu olduğum bir dönemdeyim.
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"AŞK İÇİN SAVAŞIRIM"
Hadise, gazetecilerin "Aşk hayatınız işinize nasıl yansır? Âşık olduğunuzda mı yoksa âşık olmadığınızda mı daha mutlu olursunuz?" sorusuna da; "Hayatımdaki partnere bağlı, her aşk iyi gelmiyor maalesef. Partneriniz size her konuda destek oluyorsa, sizi her konuda aşk ile karşılıyorsa o aşk gerçek ve değerlidir. Ben böyle bir aşk için bir kadın olarak savaşırım ama böyle bir aşk yoksa da anında bırakırım" yanıtını verdi.
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"BEN AŞK KADINIYIM"
Ayrıca hayatında biri varken iş hayatını hiçbir zaman arka plana atmadığını ifade eden Hadise; "Hiç öyle bir durumum olmadı, biri zaten pandemi zamanıydı, biri de pandemiden hemen sonraydı. Aşk için konserleri ve işlerini bırakma durumum olmadı, o şekilde denk geldiği için öyle hissedilmiş olabilir. Tabii ki baş başa kalınca bazı kararlar alınabilir, bu kimseyi ilgilendirmez. Bazen kendinizden bir tık ödün verirsiniz, yetmezse bir tık daha ödün verirsiniz, böyle şeyler oluyor. Bunu hepimiz yaşıyoruz, ben güçlü bir kadınım ama aşk başka bir konu, ben aşk kadınıyım, sadece erkek - kadın ilişkisi anlamında düşünmeyin. Ben, her şeyi aşkla yaparım. Artık şunu öğrendim; bana gerçek anlamda iyi gelen biriyle aşk yaşamak istiyorum. İnşallah düzgün biri olur hayatımda. Sadece aşk olsun diye hayatımda birini istemiyorum. Modumu ve beni şu anki durumumdan daha çok yükseltsin istiyorum, belki de bu yüzden bu kadar uzun zamandır yalnızım" dedi.
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Hadise; daha sonra, "İsminizden ve ağırlığınızdan çekiniyor olabilirler mi?" şeklindeki soruya da; "Evet olabilir, Sıla'nın bir şarkısı var ya 'Kendine güvenen şöyle gelsin…' diyorum ben de. Kendine güvenmen lâzım hakikaten" sözleriyle cevap verdi.
Hadise "Önceki ilişkilerinizde böyle bir durum yaşadınız mı?" sorusuna da "Ben biri hakkında konuşup kimseyi rencide etmek istemem, çok özele giren bir soru ama bazı şeyler kolay olmuyor bu yüzden de ilişki uzun süreli olmuyor" yanıtını verdi.
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Lucas Torreira ile Devrim Özkan ilişkilerini ocak ayında bitirmişti.
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