Hadise; daha sonra, "İsminizden ve ağırlığınızdan çekiniyor olabilirler mi?" şeklindeki soruya da; "Evet olabilir, Sıla'nın bir şarkısı var ya 'Kendine güvenen şöyle gelsin…' diyorum ben de. Kendine güvenmen lâzım hakikaten" sözleriyle cevap verdi.

Hadise "Önceki ilişkilerinizde böyle bir durum yaşadınız mı?" sorusuna da "Ben biri hakkında konuşup kimseyi rencide etmek istemem, çok özele giren bir soru ama bazı şeyler kolay olmuyor bu yüzden de ilişki uzun süreli olmuyor" yanıtını verdi.