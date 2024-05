"AŞK İÇİN SAVAŞIRIM"

Hadise, gazetecilerin "Aşk hayatınız işinize nasıl yansır? Âşık olduğunuzda mı yoksa âşık olmadığınızda mı daha mutlu olursunuz?" sorusuna da; "Hayatımdaki partnere bağlı, her aşk iyi gelmiyor maalesef. Partneriniz size her konuda destek oluyorsa, sizi her konuda aşk ile karşılıyorsa o aşk gerçek ve değerlidir. Ben böyle bir aşk için bir kadın olarak savaşırım ama böyle bir aşk yoksa da anında bırakırım" yanıtını verdi.