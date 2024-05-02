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        Haberler Gündem İstanbul Pendik’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil TIR’ın altına girdi - Güncel haberler

        Pendik’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil TIR’ın altına girdi

        Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazanın ardından otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 00:11 Güncelleme: 02.05.2024 - 00:11
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        Pendik'te otomobil TIR'ın altına girdi
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        Kaza, 21.00 sıralarında Kavakpınar Mahallesi, Kurtköy Pendik bağlantı yolu, Tuzla istikametinde meydana geldi.

        İddiaya göre, Ahmet Güler'in kullandığı otomobil yol kenarında park halinde bulunan İbrahim Yıldırım’a ait TIR’a arkadan çarptı.

        Otomobil sürücüsü Güler, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Güler sıkıştığı yerden çıkarıldı.

        İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan Güler, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güler'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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