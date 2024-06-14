TSK ve ilgili kurumlardan Marmara Depremi tatbikatı!

Senaryo gereği, İstanbul merkezli canlandırılan depremde, çok sayıda ev ve iş yeri yıkıldı. Buna bağlı olarak enkaz altında çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. TRT Radyo tarafından yapılan anons ile depremin büyüklüğü 7.1 olarak duyuruldu.