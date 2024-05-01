Kolombiya, İsrail'le diplomatik ilişkileri kesiyor

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle yarından itibaren İsrail ile diplomatik ilişkileri keseceğini duyurdu.

Başkent Bogota'da düzenlenen "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlamalarına katılan Petro, tarihi Bolivar Meydanı'nda halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Petro, yarın İsrail devleti ile diplomatik ilişkilerin kesileceğini belirterek, "Soykırımcı bir lider ve hükümet olmasından ötürü." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayan Petro, "Bugün meydanlara inen tüm insanlık bizimle aynı fikirde: Soykırım çağına geri dönemeyiz. İnsanlığın gözleri önünde bütün bir halkın yok edilmesine seyirci kalamayız, Filistin ölürse insanlık da ölür." dedi.

Petro, İsrail'in bombalaması sonucu Gazze'de bebeklerin hayatını kaybettiğini ve dünyanın birçok ülkesinde insanların sokaklara çıktığını belirtti. PETRO, İSRAİL'İ UYARMIŞTI Petro, 26 Mart'taki açıklamasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karara uymaması halinde İsrail'le diplomatik ilişkileri keseceğini duyurmuştu. Petro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu daha önce de sert şekilde eleştirmişti. Kolombiya, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına müdahil olma talebinde bulunmuştu.

*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.