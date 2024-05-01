Uzun yıllar top koşturduğu Napoli'den ayrılarak geçen sezon transfer olduğu Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan Dries Mertens, 37 yaşında yeniden doğmuş gibi!

İlerleyen yaşına rağmen performansı her geçen hafta yükselen Belçikalı yıldız, Adana Demirspor deplasmanında gösterdiği performansla gençlere taş çıkardı.

Okan Buruk da oyun anlayışında kritik bir role sahip olan Belçikalı yıldızın bir yıl daha takımda kalmasını istedi.

Süper Lig'de haftanın en çok top kapan oyuncusu olan '10 numara', tempolu müsabakada Galatasaray'ın geçiş hücumlarını yönlendiren isim oldu.

Sadece rakibe baskıda değil, oyun kurulumunda da kritik bir role sahip olan Mertens, geçişlerde verdiği ilk paslarla hücumların temelini atarken, oyun rakip yarı sahaya yıkıldığında ise kendini sürekli doğru yerlere atarak blok halinde bekleyen rakip savunmaların da dengesini bozuyor.

Şimdiye kadar 47 maçta forma giyen Belçikalı yıldız, sezonun kalanında oynaması durumunda 2014-2015'ten sonra kariyerinin en çok maça çıktığı sezonu geçirecek.

Sezon başında futbolu bırakma düşüncesi olan ve emeklilikten sonra dünyayı gezmek; İtalya'ya yerleşmeyi planlayan Mertens, gösterdiği performansla bu düşüncesini de rafa kaldırdı.

BİR YILLIK İMZA ATACAK

İstanbul'u ve Türkiye'yi çok seven, Burgazada, Kapadokya, Cihangir gibi yerlerin keyfini çıkaran Mertens ailesi, bir yıl daha Türkiye'de kalmayı kabul etti.

Okan Buruk'un yanı sıra Galatasaraylı idareciler de hem saha içi hem saha dışı performansından memnun olduğu Belçikalı yıldızın takımda kalmasını istiyor.