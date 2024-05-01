İrfan Can Kahveci'ye Fransa'dan talip! Bonservisini duyurdular...
Fenerbahçe'de bu sezon İsmail Kartal ile birlikte kariyerinin en iyi sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Tecrübeli futbolcuya Fransa'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performans ile parlayan İrfan Can Kahveci, Avrupa ekiplerinin transfer listesine girerken Fransa'dan da süpriz bir talip çıktı.
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Fransız basını Sport.fr'de yer alan habere göre; Rennes, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'yi transfer listesine aldı.
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BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU
Haberin detayında, Fenerbahçe'nin İrfan için 20 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade edildi.
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Haberde, "Kahveci'nin sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor ancak transfer piyasasında oldukça yüksek bir değere sahip. Stade Rennais'in anlaşmayı tamamlamak için bazı rakipleri olacak. İrfan Can Kahveci birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekiyor." ifadeleri kullanıldı.
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DEVLER İSTİYOR
Ayrıca haberde, Sevilla, Newcastle, Roma ve Lazio gibi kulüplerin de İrfan Can Kahveci'yi takip ettiği belirtildi.
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İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe forması ile toplam 45 resmi maça çıktı.
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Tecrübeli futbolcu söz konusu müsabakalarda 18 gol atarken 12 kez de asist performansı sergiledi.
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