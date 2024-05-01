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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Almanya'da Salih Özcan zirvesi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Almanya'da Salih Özcan zirvesi!

        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, hem teknik direktör hem de transfer çalışmaları için Almanya'da temaslarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Dortmund forması giyen Salih Özcan'ın peşinde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 17:32 Güncelleme: 01.05.2024 - 17:32
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        • 1

          Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, hem teknik direktör hem de transfer çalışmaları için Almanya'da temaslarına devam ediyor.

        • 2

          Bu doğrultuda siyah-beyazlılarda sıcak bir gelişme yaşandı. Borussia Dortmund ile 2026 yılına dek sözleşmesi bulunan Salih Özcan, uzun süredir Beşiktaş ile anılıyordu.

        • 3

          Beşiktaş, Borussia Dortmund forması giyen 26 yaşındaki orta saha Salih Özcan için resmi temaslara başladı.

        • 4

          Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Hasan Arat ve ekibinin bu transfere yoğunlaştığı ve olumlu sonuçlandırmak istediği aktarıldı.

        • 5

          Bu sezon Dortmund ile 32 maça çıkan Salih Özcan, gol ya da asist katkısı yapamadı.

        • 6

          ROTA YENİDEN HANSI FLICK

          Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarını takip etmek için Almanya'ya giden Arat, burada daha önce de gündeme gelen Alman teknik adam Hansi Flick ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

        • 7

          Beşiktaş yönetiminin yabancı teknik adam listesindeki 1 numaralı ismin Hansi Flick olduğu ve Arat'ın Flick ile görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi.

        • 8

          Nuri Şahin'le de görüşecek

          Öte yandan çarşamba günü oynanacak bir diğer yarı final maçı olan Borussia Dortmund - PSG maçını da yerinden izleyecek olan Hasan Arat, burada Nuri Şahin ile de görüşmelerde bulunacak.

        • 9

          Arat'ın Flick ile olduğu gibi Nuri Şahin ile de maçın ardından görüşmelerde bulunacağı ifade edildi.

        • 10

          ARAT, BAYERN BAŞKANI VE GOMEZ'LE BULUŞTU

          Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde dün oynanan Bayern Münih - Real Madrid maçını Allianz Arena'da takip etti. Başkan Arat, burada Bayern Münih Kulübü Başkanı Herbert Hainer'le de bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

        • 11

          Arat daha sonra bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen RB Leipzig Teknik Sorumlusu Mario Gomez ile buluştu.

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