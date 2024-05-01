Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
Almanya'da bulunan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın daha önce de gündeme gelen Hansi Flick ile görüşme yapması bekleniyor
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Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarını takip etmek için Almanya'ya giden Arat, burada daha önce de gündeme gelen Alman teknik adam Hansi Flick ile de bir görüşme gerçekleştirecek.
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Beşiktaş yönetiminin yabancı teknik adam listesindeki 1 numaralı ismin Hansi Flick olduğu ve Arat'ın Flick ile görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi.
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Nuri Şahin'le de görüşecek
Öte yandan çarşamba günü oynanacak bir diğer yarı final maçı olan Borussia Dortmund - PSG maçını da yerinden izleyecek olan Hasan Arat, burada Nuri Şahin ile de görüşmelerde bulunacak.
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Arat'ın Flick ile olduğu gibi Nuri Şahin ile de maçın ardından görüşmelerde bulunacağı ifade edildi.
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Son olarak 2021-2023 arası 25 maçta Alman Milli Takımını çalıştıran 58 yaşındaki Hansi Flick, 10 Eylül'de görevinden alınmıştı.
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Flick bu 25 maçlık periyotta 1.72 puan ortalaması tutturdu.
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Bayern ile dünyanın zirvesine çıktı
Flick 2019-2020 sezonunda çalışıtrdığı dünya devi Bayern Münih ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşmıştı.
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Alman teknik direktör Bavyera ekibi ile 2 Bundesliga, 1 Almanya Kupası, 1, Almanya Süper Kupası ve 1 de UEFA Süper Kupası kazanmayı başardı.
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