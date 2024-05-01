Videosu 12 milyon izlenen 49 yaşındaki kadının dönüşümü: Geçirdiği estetik operasyon sonrası 20 yaşında olduğu düşünüldü!
Gençlik ve canlılık arayışı, tarih boyunca insanların ilgisini çeken konulardan biri. Günümüzde ise genç kalmak isteyen insanlar, sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla beraber daha da dikkat çekiyor. Peki, siz de insanların geçirdiği değişimleri merak ediyor musunuz? İşte, sizin için bu dönüşümü geçiren insanlardan biri olan 49 yaşındaki kadının ameliyattan önceki ve sonraki hali!
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Bazı insanlar yaşlandıklarında dış görünümlerinden rahatsız olarak gençleşmek için birçok yöntem denerler. Tıp biliminin de gelişmesiyle birlikte birçok insan estetik olarak eski görüntülerini kavuşmaya çalışır. Haberimizde bu örneklerden birisi olan Ekaterina adlı kadının dönüşümünü sizler için derledik. İşte, detaylar...
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DAHA GENÇ GÖRÜNMEK İSTİYORDU
49 yaşındaki Ekaterina, daha genç görünmek istiyordu bu yüzden bir plastik cerraha başvurdu. İşlemleri yapan cerrah, "Kendisine yorgun bir görünüm ve fazladan yıllar kazandıran fazla göz kapağı derisinden şikayetçi olarak bana geldi. Yüzündeki bu fazlalığı alıp yüzün ve boynun alt üçte birlik kısmının sıkılaştırılmasını istedi" diyerek Ekaterina'nın isteklerini açıkladı.
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YÜZÜNE HANGİ İŞLEMLER YAPILDI?
Yapılan işlemleri anlatan doktor şunları söyledi: Genç hatları geri kazandırmak için fazla yüz ve boyun derisini ele alarak yüz germe ameliyatı yaptım. Ayrıca boyun bölgesini sıkılaştırmak için platismaplasti ameliyatı yapıldı.
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Ayrıca boyun ve çene liposuctionı (yağ alma) çene hattını şekillendirdi ve iyileştirdi. Son olarak, dairesel bir blefaroplasti (göz kapağı estetiği) , fazla göz kapağı derisinin alınmasıyla göz bölgesini gençleştirdim.
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BİR BUÇUK AY SONRASI SOSYAL MEDYADAKİ İNSANLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Ekaterina'nın değişimi Instagram'da viral oldu ve 12 milyondan fazla izlendi. Ameliyattan 1,5 ay sonrasının görüntüleri ortaya çıkınca dikkat çekici dönüşümü beğeni topladı. Videoya gelen yorumlarda en çok 49 yaşındaki kadının 20 yaşına döndüğünü düşünen insanlar bulunuyor. Doktorun yaptığı işlemler sayesinde Ekaterina, yüzü yumuşatılarak daha genç bir görünüme sahip oldu.
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynakları: Instagram