Videosu 12 milyon izlenen 49 yaşındaki kadının dönüşümü: Geçirdiği estetik operasyon sonrası 20 yaşında olduğu düşünüldü!

Bazı insanlar yaşlandıklarında dış görünümlerinden rahatsız olarak gençleşmek için birçok yöntem denerler. Tıp biliminin de gelişmesiyle birlikte birçok insan estetik olarak eski görüntülerini kavuşmaya çalışır. Haberimizde bu örneklerden birisi olan Ekaterina adlı kadının dönüşümünü sizler için derledik. İşte, detaylar...