İsmail Kartal'dan Krunic kararı
Fenerbahçe'de sezonu kapatan İsmail Yüksek'in boşluğunu hangi futbolcunun dolduracağı merak ediliyor. İsmail Kartal'ın, ligin kalan bölümünde Rade Krunic'e şans vermesi bekleniyor
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Fenerbahçe'de, 6 numara pozisyonunda hangi futbolcunun forma giyeceği merak konusu. İsmail Yüksek'in sakatlığının ardından forma için en güçlü adayın Rade Krunic olduğu ifade edildi.
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Djiku ile Mert Hakan'ın da adaylar arasında düşünüldüğü ancak teknik direktör İsmail Kartal'ın tercihini Bosna Hersekli oyuncudan yana kullandığı belirtildi.
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İsmail Kartal, sezon başında ve kış transfer sezonunda ısrarla takıma katılmasını istediği Krunic ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
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Gerçek kalitesini sahaya yansıtması gerektiğini oyuncusuna söyleyen Kartal, ligin geri kalan bölümünde kendisine güvendiğini Krunic’e iletti.
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Rade Krunic, bu sezon ligde 12 maçta forma giydi.
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Yüzde 85 pas isabet oranıyla oynayan 30 yaşındaki futbolcu, rakip yarı sahada ise yüzde 83 pas isabet oranıyla dikkat çekti.
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Bosna Hersekli futbolcu, maç başına 2,7 ortalamayla topu geri kazandı.
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Girdiği ikili mücadelelerin yüzde 57’sinden galip ayrılan Krunic'in, hava toplarını kazanma oranı ise yüzde 69...
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