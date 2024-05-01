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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal'dan Krunic kararı - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal'dan Krunic kararı

        Fenerbahçe'de sezonu kapatan İsmail Yüksek'in boşluğunu hangi futbolcunun dolduracağı merak ediliyor. İsmail Kartal'ın, ligin kalan bölümünde Rade Krunic'e şans vermesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 13:43 Güncelleme: 01.05.2024 - 13:43
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        • 1

          Fenerbahçe'de, 6 numara pozisyonunda hangi futbolcunun forma giyeceği merak konusu. İsmail Yüksek'in sakatlığının ardından forma için en güçlü adayın Rade Krunic olduğu ifade edildi.

        • 2

          Djiku ile Mert Hakan'ın da adaylar arasında düşünüldüğü ancak teknik direktör İsmail Kartal'ın tercihini Bosna Hersekli oyuncudan yana kullandığı belirtildi.

        • 3

          İsmail Kartal, sezon başında ve kış transfer sezonunda ısrarla takıma katılmasını istediği Krunic ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

        • 4

          Gerçek kalitesini sahaya yansıtması gerektiğini oyuncusuna söyleyen Kartal, ligin geri kalan bölümünde kendisine güvendiğini Krunic’e iletti.

        • 5

          Rade Krunic, bu sezon ligde 12 maçta forma giydi.

        • 6

          Yüzde 85 pas isabet oranıyla oynayan 30 yaşındaki futbolcu, rakip yarı sahada ise yüzde 83 pas isabet oranıyla dikkat çekti.

        • 7

          Bosna Hersekli futbolcu, maç başına 2,7 ortalamayla topu geri kazandı.

        • 8

          Girdiği ikili mücadelelerin yüzde 57’sinden galip ayrılan Krunic'in, hava toplarını kazanma oranı ise yüzde 69...

        • 9
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